Російські гастролери виступлять у фіналі "Танців з зірками 2019"

Організатори "Танців з зірками 2019" завершують останні підготування до грандіозного фіналу, який пройде 24 листопада. У переддень шоу вони оприлюднили список артистів, які виступатимуть у прямому ефірі проєкту. Серед них – відомі любителі гастролей у Росії Макс Барських та MARUV.

За словами представників "Танців з зірками 2019", кожна із зіркових пар виконає по три постановки. А от у проміжках між різними етапами проєкту виступатимуть знамениті українські артисти та гурти. Так, у прямому ефірі на паркеті шоу запалить Макс Барських, який у березні 2019 року дав гучний сольний концерт у Москві, а згодом взяв участь у церемонії нагородження преміями "ЖАРА". На вітчизняному проєкті він виконає телевізійну версію пісні "Лей, не жалей".

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Окрім цього, у фіналі глядачі побачать і скандальну MARUV, яка була учасницею "Танців з зірками 2019". Співачка вже виступала на шоу на "Вечорі Геловіну", тому пообіцяла вразити всіх новим ефектним номером. Яку ж пісню виконає MARUV, наразі невідомо.



"Танці з зірками 2019": фінал / Instagram / @tanci1plus1

Відомо, що гостями вечора стануть не тільки Макс Барських та MARUV. У фіналі шоу виступить Michelle Andrade із піснею "Не знаю". На паркеті вона покаже яскраву постановку із суддею "Танців з зірками 2019" Франциско Гомесом. Вражатиме і Тіна Кароль, яка подарує глядачам справжню різдвяну атмосферу та виконає трек із DZIDZIO та Юлією Саніною. Вперше на проєкті виступить Настя Каменських, яка запалить зі своїм успішним хітом Elefante. А от гурт "Время и Стекло" виконає в прямому ефірі трек Balensiaga.

Цікаво, що вперше ведучими балкону будуть одразу кілька українських артистів. По черзі зустрічатимуть фіналістів після виступів Олег Винник, Дзідзьо, Ольга Горбачова та солістка The Hardkiss Юлія Саніна. А от за головний кубок позмагаються Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина та Євген Кот.

Чим відзначиться останній випуск розважального проєкту "Танці з зірками 2019" – глядачі дізнаються вже ввечері 24 листопада. А поки журналісти LifeStyle 24 пропонують взяти участь в опитування та проголосувати за улюблену пару.