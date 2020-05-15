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Російський репер Guf анонсував концертний тур українськими містами, попри заборону на в'їзд

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Російський репер Guf
Російський репер Guf / Instagram / @therealguf

Популярний російський репер Guf анонсував гастрольний тур українськими містами попри те, що йому заборонений в'їзд на територію України.

Чимало артистів отримали заборону на в'їзд на територію України через виступи в окупованому Криму. До їх числа належить і відомий російський реп-виконавець Guf (справжнє ім'я – Олексій Долматов). Проте днями на особистій сторінці в інстаграмі він розповів про концерти в українських містах.

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Служба безпеки України на офіційному телеграм-каналі повідомила про те, що громадянину Російської Федерації Долматову заборонено в'їжджати на територію України. Причиною цього стали виступи в тимчасово окупованому Криму. Таке обмеження діятиме щонайменше до 1 березня 2021 року. Тому він не зможе відвідати країну до цього часу і, відповідно, жодні концерти в Україні за його участю – неможливі.

Що відомо про репера Guf?Guf (справжнє ім'я – Олексій Долматов) – відомий російський реп-виконавець. Також є співзасновником та ексучасником гурту CENTR та засновником лейбла ZM Nation. Артист є володаром таких престижних премій, як RMA, RAMP та інших.

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини Росії Новини України Музика LifeStyle
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