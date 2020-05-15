Російський репер Guf анонсував концертний тур українськими містами, попри заборону на в'їзд
Популярний російський репер Guf анонсував гастрольний тур українськими містами попри те, що йому заборонений в'їзд на територію України.
Чимало артистів отримали заборону на в'їзд на територію України через виступи в окупованому Криму. До їх числа належить і відомий російський реп-виконавець Guf (справжнє ім'я – Олексій Долматов). Проте днями на особистій сторінці в інстаграмі він розповів про концерти в українських містах.
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Служба безпеки України на офіційному телеграм-каналі повідомила про те, що громадянину Російської Федерації Долматову заборонено в'їжджати на територію України. Причиною цього стали виступи в тимчасово окупованому Криму. Таке обмеження діятиме щонайменше до 1 березня 2021 року. Тому він не зможе відвідати країну до цього часу і, відповідно, жодні концерти в Україні за його участю – неможливі.
Що відомо про репера Guf?Guf (справжнє ім'я – Олексій Долматов) – відомий російський реп-виконавець. Також є співзасновником та ексучасником гурту CENTR та засновником лейбла ZM Nation. Артист є володаром таких престижних премій, як RMA, RAMP та інших.