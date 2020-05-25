Російський репер Роман Алексєєв та його мама загинули під час пожежі

У моторошній пожежі у Санкт-Петербурзі загинув відомий російський репер Роман Алексєєв, більш відомий як "Купер". На час смерті йому було 43 роки. Ще однією жертвою пожежі стала мама репера Людмила.

Про смерть артиста повідомив колега Романа Алексєєва по гурту Bad Balance Влад Валов. За його словами, трагедія сталась у п'ятницю, 23 травня. Тоді всі російські ЗМІ писали про займання 2-кімнатної квартири у Виборзькому районі Санкт-Петербурга. Тільки згодом з'ясувалось, що дві жертви трагедії – це репер Роман Алексєєв та його мама Людмила.

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Наразі правоохоронці розслідують всі деталі справи. Водночас Влад Валов та його колеги очікують на результати судмедекспертизи та сподіваються, що Роман Алексєєв не був жертвою пожежі.

Що відомо про Романа Алексєєва

Роман Алексєєв починав свою кар'єру в рідному Санкт-Петербурзі. Спершу репер виступав у складі гурту DA 108. Проте колектив не мав шаленого успіху, тому наприкінці 2000 року він з Владом Валовим записав популярний трек "Питер – Я твой". Після цього Роман Алексєєв став учасником гурту Bad Balance.

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Дивіться кліп до пісні Bad Balance – "Питер – Я твой!": відео 18+

Вже у 2006 році російський репер випустив сольний альбом "Йя", який мав чималий успіх серед меломанів.

Цікаво, що Bad Balance і досі активно виступає з концертами. Наразі до складу колективу входять ШЕFF (Влад Валов), DJ LA (Шліб Матвєєв) і Альберт "Al Solo" Краснов. Колектив має на рахунку понад 10 студійних альбомів. Частину треків репери записали з Романом Алексєєвим.