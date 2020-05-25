24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Російський репер Роман Алексєєв та його мама загинули під час пожежі

- Читать новость на русском
Помер російський репер Роман Алексєєв
Помер російський репер Роман Алексєєв / www.gazeta.ru

У моторошній пожежі у Санкт-Петербурзі загинув відомий російський репер Роман Алексєєв, більш відомий як "Купер". На час смерті йому було 43 роки. Ще однією жертвою пожежі стала мама репера Людмила.

Про смерть артиста повідомив колега Романа Алексєєва по гурту Bad Balance Влад Валов. За його словами, трагедія сталась у п'ятницю, 23 травня. Тоді всі російські ЗМІ писали про займання 2-кімнатної квартири у Виборзькому районі Санкт-Петербурга. Тільки згодом з'ясувалось, що дві жертви трагедії – це репер Роман Алексєєв та його мама Людмила. 

Читайте також: 30-річного зірку "Сутінків" Грегорі Бойса знайшли мертвим: обставини смерті

Наразі правоохоронці розслідують всі деталі справи. Водночас Влад Валов та його колеги очікують на результати судмедекспертизи та сподіваються, що Роман Алексєєв не був жертвою пожежі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Купера больше нет... Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив... #купер #романалексеев #badbalance #badb #badballiance #100pro

Допис, поширений ШЕFF / Влад Валов (@sheff_badb)

Що відомо про Романа Алексєєва

Роман Алексєєв починав свою кар'єру в рідному Санкт-Петербурзі. Спершу репер виступав у складі гурту DA 108. Проте колектив не мав шаленого успіху, тому наприкінці 2000 року він з Владом Валовим записав популярний трек "Питер – Я твой". Після цього Роман Алексєєв став учасником гурту Bad Balance.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Дивіться кліп до пісні Bad Balance – "Питер – Я твой!": відео 18+

Вже у 2006 році російський репер випустив сольний альбом "Йя", який мав чималий успіх серед меломанів. 

Цікаво, що Bad Balance і досі активно виступає з концертами. Наразі до складу колективу входять ШЕFF (Влад Валов), DJ LA (Шліб Матвєєв) і Альберт "Al Solo" Краснов. Колектив має на рахунку понад 10 студійних альбомів. Частину треків репери записали з Романом Алексєєвим. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини Росії Новини LifeStyle Втрати LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Голлівудські пари, шлюби яких зруйнувалися на карантині
22 травня , 18:34 Голлівудські пари, шлюби яких зруйнувалися на карантині
Уляна Журба
Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
22 травня , 17:30 Найкращі детективи за останні роки, в яких складно передбачити сюжет
Юлія Михайлова
Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн
22 травня , 12:41 Найцікавіші комедії Одеського кінофестивалю, які доступні онлайн
Єлизавета Герасимюк