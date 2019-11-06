Російській акторці Маргариті Аброськіній заборонили в’їзд в Україну

Через незаконні візити в окупований Крим, 25-річній російській акторці Маргариті Аброськіній на 3 роки заборонили в’їзд в Україну.

Акторка прилетіла в Україну на зйомки нового фільму, втім відправилася зворотним рейсом у Білорусь.

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За інформацією Державної прикордонної служби України, в аеропорту "Бориспіль" серед пасажирів рейсу з Мінська, прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства, яка у 2018 році незаконно відвідувала окупований Крим. За таке порушення актриса не має права відвідувати Україну впродовж 3 років.

Ім’я персони нон-ґрата прикордонники не назвали, однак за джерелом УП нею виявилася російська акторка Маргарита Аброськіна, яка приїжджала у Крим на зйомки серіалу "Хороший день". У своєму інстаграмі російська акторка поділилася з підписниками фото зробленим на тлі гори Ай-Петрі.