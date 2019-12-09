Російський артист Morgenshtern під час виступу в Одесі назвав день жалоби "йо**ною показухою"

Російський музикант та блогер Morgenshtern (Алішер Тагірович Моргенштерн) дав концерт в Україні у Одесі 8 грудня. Незважаючи на офіційно оголошений день жалоби з приводу трагедії в Одеському коледжі, артист назвав подію "йо**ною показухою".

Відеодопис із обурливою заявою росіянина Morgenshtern опублікували на фейсбук-сторінці "Подслушано Одесса". Варто додати, що його слова підтримали всі присутні у концерт-залі.

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Я вважаю, що день жалоби – це просто показуха, просто йо**на показуха. Давайте влаштуємо замість дня жалоби день, б***ь, крику. Якого х*я пожежних перевірок немає в місті?

– сказав артист.

Дивіться відео з Morgenshtern на концерті в Одесі:

Коментатори у фейсбук-дописі висловились щодо заяви, не розуміючи, чому присутні на концерті вирішили гучними криками підтримати росіянина. "Один ідіот на сцені і натовп в залі... Гаразд, ви прийшли на концерт за заздалегідь купленими квитками. Але підтримати фразу, яке воно говорить, криками схвалення. Куда ми котимося..." – зазначив користувач мережі.

Інші ж додають, що не всі в курсі трагічних подій, відтак звинувачувати Morgenshtern ні в чому не можна: "Кошмар кошмаром, але з чого ви взяли, що він в курсі подій? Я не виправдовую його і вже тим більше не слухаю таку маячню, але навіть у мене повно знайомих, які не в курсі цих подій, тому що банально не стежать за новинами і не підписані на групи Одеські... Тут швидше вина організаторів і менеджерів, що не попередили виконавця, хоча хто знає..."

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Реакція користувачів соціальних мереж на фразу Morgenshtern / Скріншот з фейсбуку

Що відомо про трагедію в Одесі?Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу сталася пожежа. Її площа зайняла майже 4 тисячі квадратних метрів. Станом на ранок 9 грудня кількість жертв пожежі досягла 12 осіб. Серед ймовірних причин пожежі називають аварійну роботу електрообладнання, або ж навмисний підпал. Через смертельну пожежу в коледжі Одеси 8 грудня оголосили днем всеукраїнської жалоби.