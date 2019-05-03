Російський співак Влад Топалов потрапив у ДТП: несподівані деталі

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Влад Топалов
Влад Топалов / Instagram / @vladtopalovofficial

Артист з Росії Влад Топалов, який неодноразово виступав на окупованому сході України, потрапив у транспортну пригоду. Ніхто не постраждав – пошкоджень зазнали лише автомобілі. Деталями ситуації виконавець вирішив поділитися самостійно на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що після недільного богослужіння співак поспішав в аеропорт "Шереметьєво" у Москві, аби швидше зустрітися з дружиною Регіною Тодоренко та сином Михайлом, коли у нього врізався пенсіонер. За словами Влада, правила дорожнього руху не були порушені, тому ні він, ні літній чоловік не винні, оскільки останнього грубо підрізав інший водій. Учасники ДТП не звинувачували одне одного, тому конфлікт вдалося залагодити мирно і без скандалів.

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Господь нас випробовує. Завжди ...  Я все приймаю зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все воля його. Втім, я засмучений. І настрій сумний ... Швидше б маленького "пельменя" з мамою його побачити і обійняти. Гарного дня. Вечора. Гарних свят. Бережіть один одного і акуратніше на дорогах. А моєму сьогоднішньому колезі по нещастю я тисну руку і обіймаю його,
– поділився історією в соціальних мережах російський виконавець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Господь нас испытывает. Всегда. Вот вам моя история сегодня. Я вчера пришел оооочень поздно, тк засиделся со своим другом и его семьей! Всё было замечательно. Но я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и Причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Всё сделал. И , на 7ом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на «круз-контроле» 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причём. (Это я для «умников» сразу пишу) Его подрезали, у него не было выбора. Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС. (Кстати, приехали за 15!!!!!!минут!! Фантастика. Спасибо @gibdd77 @gibdd.rus им) и вот как на него злиться? Он сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Каааак злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Всё бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...... конечно, я педант в отношении машин. Мне нужно чтобы пылинки лишней не было, а тут - вон как и вот я хожу с кислой миной. Да ко всему прочему, я двое суток закачивал в айпад фильмы и сериалы... и..... что вы думаете??? Дааааа, я оставил его дома! В аэропорту сижу вот и грущу или злюсь или бешусь... сам не знаю... вот как так, расскажите свои мысли. Вроде из Храма вышел... вроде к семье лечу и все хорошо. А Господь все равно испытывает. Я всё принимаю со спокойной душей и твердым убеждением, что на всё Воля Его. Но тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы пельменя маленького с мамой его увидеть и обнять. Хорошего дня. Вечера. Праздников. Берегите друг-друга и аккуратнее на дорогах. А моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его. #jeeprussia #monstersparents #владтопалов #vladtopalov #ivecreatedamonster

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

 

Наразі місцеві правоохоронці встановлюють всі деталі і причини аварії.

Що відомо про Влада Топалова і Регіну Тодоренко?Популярна телеведуча Регіна Тодоренко і співак Влад Топалов узаконили свої стосунки ще в жовтні 2018 року, а стало відомо про це публіці тільки в грудні. Як відомо, весільна церемонія пройшла тільки в колі найближчих друзів і рідних. Декілька місяців тому у пари народився син, перші фото якого вже можна побачити у соціальних мережах молодих батьків.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини Росії Аварії та ДТП Музика Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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