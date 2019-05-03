Російський співак Влад Топалов потрапив у ДТП: несподівані деталі

Артист з Росії Влад Топалов, який неодноразово виступав на окупованому сході України, потрапив у транспортну пригоду. Ніхто не постраждав – пошкоджень зазнали лише автомобілі. Деталями ситуації виконавець вирішив поділитися самостійно на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що після недільного богослужіння співак поспішав в аеропорт "Шереметьєво" у Москві, аби швидше зустрітися з дружиною Регіною Тодоренко та сином Михайлом, коли у нього врізався пенсіонер. За словами Влада, правила дорожнього руху не були порушені, тому ні він, ні літній чоловік не винні, оскільки останнього грубо підрізав інший водій. Учасники ДТП не звинувачували одне одного, тому конфлікт вдалося залагодити мирно і без скандалів.

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Господь нас випробовує. Завжди ... Я все приймаю зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все воля його. Втім, я засмучений. І настрій сумний ... Швидше б маленького "пельменя" з мамою його побачити і обійняти. Гарного дня. Вечора. Гарних свят. Бережіть один одного і акуратніше на дорогах. А моєму сьогоднішньому колезі по нещастю я тисну руку і обіймаю його,

– поділився історією в соціальних мережах російський виконавець.

Наразі місцеві правоохоронці встановлюють всі деталі і причини аварії.

Що відомо про Влада Топалова і Регіну Тодоренко?Популярна телеведуча Регіна Тодоренко і співак Влад Топалов узаконили свої стосунки ще в жовтні 2018 року, а стало відомо про це публіці тільки в грудні. Як відомо, весільна церемонія пройшла тільки в колі найближчих друзів і рідних. Декілька місяців тому у пари народився син, перші фото якого вже можна побачити у соціальних мережах молодих батьків.