Російський актор Антон Пампушний не потрапив на територію України. Йому заборонили в'їзд у державу на три роки після відвідування анексованого Криму 2019 року.

Як інформує Інтерфакс-Україна, працівники Державної прикордонної служби України не пустили в країну ще одного російського актора. 38-річний Антон Пампушний прилетів до Борисполя рейсом з Франкфурта. Минулого року він відвідував анексований Крим, проте під час розмови з прикордонниками цей факт заперечував.

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Антон Пампушний був помічений в Криму на одному з фестивалів. Крім того, він зіграв одну з головних ролей у фільмі "Балканський рубіж". Сцени бойовика знімали й на окупованому півострові 2019 року.

Тепер Антону Пампушному заборонено в'їзд в Україну на три роки.

Що відомо про Антона Пампушного?

Актор відомий завдяки зйомкам у біографічних фільмах. Першою успішною роботою Антона Пампушного став історичний фільм "Олександр. Невська битва", у якому він зіграв головного персонажа князя Олександра Невського. Заради зйомок стрічки він навчався володіти давньоруським мечем та їздити верхи на коні.

Актор також перевтілювався в Альошу Поповича у фентезі "Реальна казка". На його рахунку чимало картин та співпраці з французькими режисерами. Антон Пампушний одружений з акторкою Монікою Гроссман, з якою виховує 5-річного сина.