Російськомовні коментатори масово травлять Леді Гагу в Instagram: подробиці

Російські представники шоу-бізнесу та російськомовні користувачі запустили флешмоб на сторінці Instagram популярної артистки Леді Гаги, наповнивши його безглуздими коментарями російською мовою. Причиною травлі стали чутки про те, що актор Бредлі Купер розлучається з дружиною Іриною Шейк саме через почуття до Гаги.

Російськомовні користувачі перетворили можливість коментування останнього опублікованого знімка Леді Гаги на "гагачат". Спершу співачку звинувачували у тому, що вона розбила сім'ю російської моделі Ірини Шейк і Бредлі Купера.

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Наразі за один день після публікації світлини співачки з келихом шампанського, коментарів назбиралося понад 270 тисяч. До цькування приєдналися й російські зірки. До прикладу, телеведуча Вікторія Боня написала один з перших коментарів: "Гага, тобі п****ь". Натомість Гарік Мартиросян попросив Гаріка Харламова передзвонити йому, а співак Сергій Жуков поцікавився, які ціни зараз на гаражі в Бірюлеві.

Російський телеканал ТНТ залишив у коментарях повідомлення: "Гага, я з маленькою крохою сиджу вдома, розійшлася з чоловіком і зовсім не жаліюсь. Заробляю 50 т. за допомогою смартфону. Якщо є бажання, загляньте на мою сторінку".

"Ірино, не переймайся, ти красуня і обов'язково знайдеш своє щастя", "А тут чоловіка знайти можна? Хтось знайшов вже?", – пишуть інші користувачі в Instagram.

Коментарі під публікацією Леді Гаги / Скріншоти

До слова, сама Леді Гага жодним чином не реагує на російських коментаторів у себе на сторінці. Але блог співачки став значно популярнішим.

Не оминули російські користувачі й сторінку Бредлі Купера в Instagram, однак повідомлення там були занадто грубими.



Публікація Бредлі Купера в Instagram / Скріншот

Також Ірина Шейк днями опублікувала звабливий знімок в спідній білизні. Користувачі у мережі також відреагували на фото у коментарях: "Щоб знав, кого він втратив", "Як можна проміняти таку розкішну жінку на Гагу? Ех, Бредлі, дурень ти".



Публікація Ірини Шейк в Instagram / Скріншот

Кумедним коментарем стало повідомлення з "фейкової" сторінки Бредлі Купера в Instagram: "Ех, а моя м'ясо одягає замість білизни", згадавши вихід Леді Гаги під час MTV Video Music Awards 2010 у "м'ясній сукні".



Публікація Ірини Шейк в Instagram / Скріншот



Леді Гага у 2010 році / Getty Images