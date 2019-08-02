Російському співаку Єгору Кріду заборонили в'їзд в Україну

235 Читать новость на русском
Єгор Крід
Єгор Крід / Instagram / @egorkreed

Російському співаку Єгору Кріду, який неодноразово виступав з концертами в анексованому Росією Криму починаючи з 2015 року, заборонили в'їзд на територію України до 2021 року.

Про це повідомили в прес-службі Служби безпеки України у відповідь на інформаційний запит українського видання 112.ua.

Читайте також: Селфі з язиком бика і шампанське з туфлі: які випробування пройшла Мішель Андраде

Стосовно запитуваного вами громадянина Російської Федерації (Єгора Миколайовича Булаткіна) повідомляємо, що в лютому 2016 року СБ України ухвалено рішення щодо заборони в’їзду йому на територію України строком на 5 років,
– йдеться у джерелі.

Додамо, що найчастіше за порушення правил в'їзду на територію України забороняють в'їзд лише на три роки, у випадку Кріда – 5 років.

 

Нагадаємо, у березні 2016 року після концертів у Санкт-Петербурзі Єгор Крід полетів до Києва з пересадкою в Мінську, але його не пропустили. 

"І ось, коли ми з командою долетіли до вас, мене без пояснення причин не пустили на територію України. Моя команда, з якою ми робимо музику – вся з України, з Києва. Вони багато розповідали мені про місто, про людей, я мріяв його подивитися, в минулий раз мені це, на жаль, не вдалося", – повідомив співак у 2016 році.

Причиною відмови в перетині кордону тоді, найімовірніше, стали заплановані концерти Кріда в окупованому Росією Криму. До слова, на півострові російський співак продовжив виступати. Його останній концерт у Криму відбувся в липні 2019 року.

 

 

blog_ava
Яблучна шарлотка в мультиварці: швидкий рецепт приготування смачного десерту
сьогодні
7957
Теги: Україна – Росія LifeStyle Новини LifeStyle Скандал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
сьогодні 20:03 Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
Альона Захарова 228
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
сьогодні 17:20 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
344
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 2-4 серпня
сьогодні 09:28 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 2-4 серпня
1505
Де зробити вдалі фото: визначили 20 міст Європи з найменшою кількістю туристів
1 серпня 19:35 Де зробити вдалі фото: визначили 20 міст Європи з найменшою кількістю туристів
388
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 серпня 17:52 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 860
Новини
Більше новин
Залиште відгук