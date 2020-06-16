Акторка та ведуча Катерина Варнава більше не фігурує у "чорному списку" Мінкульту. За новим документом, росіянка не створює загрозу національній безпеці України та фактично може відновити співпрацю з українськими медіа.

Відповідне рішення оприлюднили на сайті Мінкульту. За наказом виконувачки обов'язків міністра Світлани Фоменко, Катерина Варнава більше не включена у "чорний список". Відтак акторка може знов з'явитись у проєктах "Нового каналу".

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Що таке "чорний список" Мінкульту? У "чорний список" Мінкульту можуть загриміти тільки ті артисти, хто створює загрозу національній безпеці України. Ці дані вносяться після звернень РНБО, СБУ чи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Виключення з "чорного списку" Мінкульту також відбуваається після звернення відповідних відомств.

Що відомо про скандал щодо Катерини Варнави

Російська акторка Катерина Варнава добре відома в Україні. Гумористка до 2017 року брала участь у зйомках проєкту "Хто зверху?". Водночас вона активно виступала з Comedy Woman та поставала у шоу російських телеканалів. Після внесення Катерини Варнави до "чорного списку" Мінкульту акторці був заборонений в'їзд в Україну на 5 років. Місце ведучої тоді посіла Леся Нікітюк.

Причиною для цього стали гастролі Катерини Варнави в Криму. Виступи Comedy Woman пройшли у 2016 році, коли півострів вже був незаконно анексованим. Своїм приїздом акторка фактично підтримала агресивну політику Кремля та була потенційно небезпечною особою для нацбезпеки України.

Наприкінці лютого 2020 року представники "Нового каналу" подали документи до суду, оскаржуючи рішення СБУ та Мінкульту. Вони вимагали виключити з "чорного списку" Катерин Варнаву та визнати свої дії протиправними.