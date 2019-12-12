Росте гідна заміна, – донька Олі Полякової похизувалась вокальними даними

169 Читать новость на русском
Донька Олі Полякової заспівала перед камерою / Instagram / @mashapolyakova

"Королева ночі" Оля Полякова полюбляє ділитись із прихильниками приватними кадрами з життя, або ж залаштунками концертів. Та не менше у блозі артистки світлин чи відео з її двома доньками. Днями вона показала, наскільки майстерно співає її первісток – 14-річна Марія Полякова.

Відповідний ролик з'явився на інстаграм-сторінці Олі Полякової. Артистка з гордістю показала, як її старша донька грає на синтезаторі та виконує власну версію пісні російської вокалістки Олени Швець "Мальчики не плачут". Зірка не приховувала свого захвату, заявивши, що має гідну заміну собі. 

Читайте також: Гайтана і доньки Полякової взяли участь у показі нової колекції Андре Тана: ефектні фото

"Зростає гідна заміна! Качає! Драйвує, дає емоцію! Пишаюся, Марусю!" – написала Оля Полякова. 

Цікаво, що школярка не тільки демонструє сильний вокал у ролику, але й артистичність. Марія Полякова змінює міміку та подає композицію емоційно, як справжня артистка. 

Це не вперше Марія Полякова показує свої вокальні дані. Раніше дівчинка ділилась у блозі роликом, на якому виконала пісню азербайджанського артиста Jony. Водночас Оля Полякова не приховує: її донька займається вокалом та чудово грає на фортепіано і синтезаторі. Ймовірно, 14-річна Марія планує в майбутньому перевершити успіх своєї зіркової мами, яка з легкістю збирає стадіонні концерти. 

 

Горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов", є постраждалі: фото, відео
сьогодні
20719
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Оля Полякова Зіркові діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:23 Куди піти взимку у Києві: добірка найяскравіших подій
Уляна Журба 118
сьогодні 13:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 24589
11 грудня 19:01 Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
Квітослава Туз 875
11 грудня 16:40 Де відсвяткувати Новий рік-2020 у Карпатах: 5 зимових курортів
Юлія Девда 2457
11 грудня 16:00 Найрезонансніші скандали, які сколихнули український шоу-бізнес у 2019 році
Юлія Михайлова 2113
Новини
Більше новин
Залиште відгук