Росте гідна заміна, – донька Олі Полякової похизувалась вокальними даними

"Королева ночі" Оля Полякова полюбляє ділитись із прихильниками приватними кадрами з життя, або ж залаштунками концертів. Та не менше у блозі артистки світлин чи відео з її двома доньками. Днями вона показала, наскільки майстерно співає її первісток – 14-річна Марія Полякова.

Відповідний ролик з'явився на інстаграм-сторінці Олі Полякової. Артистка з гордістю показала, як її старша донька грає на синтезаторі та виконує власну версію пісні російської вокалістки Олени Швець "Мальчики не плачут". Зірка не приховувала свого захвату, заявивши, що має гідну заміну собі.

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"Зростає гідна заміна! Качає! Драйвує, дає емоцію! Пишаюся, Марусю!" – написала Оля Полякова.

Цікаво, що школярка не тільки демонструє сильний вокал у ролику, але й артистичність. Марія Полякова змінює міміку та подає композицію емоційно, як справжня артистка.

Це не вперше Марія Полякова показує свої вокальні дані. Раніше дівчинка ділилась у блозі роликом, на якому виконала пісню азербайджанського артиста Jony. Водночас Оля Полякова не приховує: її донька займається вокалом та чудово грає на фортепіано і синтезаторі. Ймовірно, 14-річна Марія планує в майбутньому перевершити успіх своєї зіркової мами, яка з легкістю збирає стадіонні концерти.