Роулінг, Браун і Кінг: у Forbes назвали топ-11 найбільш високооплачуваних письменників 2018 року

Один з найавторитетніших економічних журналів склав рейтинг письменників, які найбільше заробили у 2018 році. Спільний дохід одинадцятьох літераторів склав 283 мільйони доларів.

2018 рік підходить до кінця, а це означає, що час робити підсумки. Журнал Forbes вже близько місця публікує цікаві новини про доходи знаменитостей за пройдешній рік. Відтак рейтинг топ-11 найбільш високооплачуваних письменників Forbes опублікував на своєму сайті.

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Перше місце у списку авторів, які отримали найбільше грошей за свою творчість посів Джеймс Паттерсон, який написав популярну серію книг про інспектора Алекса Кросса. За 2018 рік він продав 4,8 мільйона книг лише у США і заробив 86 мільйонів доларів.

Загальна сума заробітку одинадцяти письменників складає 283 мільйони доларів за рік.

Рейтинг найбільш високооплачуваних письменників 2018 року

1. Джеймс Паттерсон − $86 мільйонів

2. Джоан Роулінг − $54 мільйони

3. Стівен Кінг − $27 мільйонів

4. Джон Грішем − $21 мільйон

5. Ден Браун − $18,5 мільйонів

6. Джефф Кінні − $18,5 мільйонів

7. Майкл Вулф − $13 мільйонів

8. Нора Робертс − $12 мільйонів

9. Деніела Стіл − $12 мільйонів

10. Е. Л. Джеймс − $10,5 мільйонів

11. Рік Ріодан − $10,5 мільйонів