Роулінг, Браун і Кінг: у Forbes назвали топ-11 найбільш високооплачуваних письменників 2018 року
Один з найавторитетніших економічних журналів склав рейтинг письменників, які найбільше заробили у 2018 році. Спільний дохід одинадцятьох літераторів склав 283 мільйони доларів.
2018 рік підходить до кінця, а це означає, що час робити підсумки. Журнал Forbes вже близько місця публікує цікаві новини про доходи знаменитостей за пройдешній рік. Відтак рейтинг топ-11 найбільш високооплачуваних письменників Forbes опублікував на своєму сайті.
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Перше місце у списку авторів, які отримали найбільше грошей за свою творчість посів Джеймс Паттерсон, який написав популярну серію книг про інспектора Алекса Кросса. За 2018 рік він продав 4,8 мільйона книг лише у США і заробив 86 мільйонів доларів.
Загальна сума заробітку одинадцяти письменників складає 283 мільйони доларів за рік.
Рейтинг найбільш високооплачуваних письменників 2018 року
1. Джеймс Паттерсон − $86 мільйонів
2. Джоан Роулінг − $54 мільйони
3. Стівен Кінг − $27 мільйонів
4. Джон Грішем − $21 мільйон
5. Ден Браун − $18,5 мільйонів
6. Джефф Кінні − $18,5 мільйонів
7. Майкл Вулф − $13 мільйонів
8. Нора Робертс − $12 мільйонів
9. Деніела Стіл − $12 мільйонів
10. Е. Л. Джеймс − $10,5 мільйонів
11. Рік Ріодан − $10,5 мільйонів