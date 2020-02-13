Роуз Макгавен звинуватила Портман у лицемірстві через її вбрання на Оскарі: деталі

Відома американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГавер обурилася через образ Наталі Портман на церемонії вручення кінопремії Оскар-2020.

Роуз МакГавен вкотре відзначилася у скандалі. Нещодавно вона подала в суд на продюсера Гарві Вайнштейна, а тепер розкритикувала образ акторки Наталі Портман, який вона обрала для Оскара-2020. Свої думки вона оприлюднила на сторінці у фейсбуці.

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На червоній доріжці премії зірка фільму "Леон" позувала перед камерами в оригінальному вбранні. Для найочікуванішої події року у світі кіно Портман обрала довгу сукню, яка була прикрашена золотим мереживом. Зверху одягла накидку від Dior, особливістю якої стали вишиті імена режисерок, яких цього року не номінували на Оскар.



Наталі Портман на Оскар-2020 / Instagram / @natalieportman

Саме ця накидка викликала обурення в акторки МакГавен. Вона вважає, що це дешевий трюк, який використала Наталі та висловлює своє невдоволення в мережі.

Чи це сміливо? Зовсім ні. Це просто акторка, яка грає роль небайдужої людини. На мою думку, така дія Портман є образливою для тих, хто робить справжнє діло. Це огидно. Наталі, за всю свою кар'єру ви працювали аж з двома режисерками. Однією з них були саме ви. У вас є продюсерська компанія, яка найняла лише одну жінку-режисера – вас. Так, Наталі, проблема в вас. Фальшива підтримка інших жінок – ось у чому проблема,

– пише Роуз.

Знаменитість також додала, що вважає Портман однією з тих, хто нібито піклується про інших жінок, але насправді нічого особливого не робить.

Немає закону, який говорить, що ви повинні наймати тільки жінок і підтримувати їх. Це ваш вибір. Але я прошу: припиніть прикидатися, що ви захищаєте когось. Ви захищаєте себе. Поки ви і ваші колеги не станете справжніми, зробіть нам усім ласку і повісьте свою накидку назад. Вона погано на вас сидить,

– завершила пост МакГавен.

Наталі Портман не стоїть осторонь такої заяви щодо себе та вже прокоментувала обурення колеги.

Я згодна з міс МакГавен в тому, що не зовсім точно називати мене "сміливою" за предмет одягу з жіночими іменами. Я більше асоціюю визначення "сміливий" з жінками, які свідчать зараз проти Гарві Вайнштейна. Це правда: я зробила дуже мало фільмів спільно з жінками. Таким фільмам важко дістатися до кінофестивалів і вийти в прокат, тому що на кожному етапі є свої "контролери". Хочу зазначити, що я намагалася і продовжу намагатися. І хоча у мене нічого не вийшло, я сподіваюся, що ми вступаємо в нову еру,

– заявила Наталі.