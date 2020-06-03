Українського художника Олександра Ройтбурда звільнили з посади директора Одеського художнього музею 1 червня за рішенням Одеського апеляційного суду. Проте митець планує подавати скаргу до Верховного суду України, заручившись підтримкою голови ОДА.

Скандал з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом триває з лютого 2018 року, а 1 червня 2020 року знову набув розголосу. Як інформує одеське видання "Думская", художника вдруге звільнили з посади за рішенням Одеського апеляційного суду. Проте, як повідомляє "Радіо Свобода", митець планує оскаржувати його, позиваючись до Вищої ради правосуддя та Верховного суду України.

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Сам Олександр Ройтбурд виступив проти звільнення з посади, адже рішення суд ухвалив без присутніх сторін та позбавив його права особисто виступити на засіданні. Причиною стала низка порушень, яких допустився керівник музею: проводив концерти, не допустив депутатів з перевіркою до фондів, аргументуючи це попередньою згодою з Міністерством культури України та головним зберігачем сховищ, та незаконно проводив ремонтні роботи.

Ройтбурд пояснив, що приміщення Одеського художнього музею було в аварійному стані, тому він вирішив рятувати експонати, вартість яких сягає мільйонів доларів. Варто зауважити, що для ремонту використовували не державні кошти, тому ці дії не потребували узгодження з владою.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций підтримав Олександра Ройтбурда та запевнив, що він залишиться на посаді директора Одеського художнього музею. Він запевнив, що контракт з художником розривати не будуть, адже завдяки його роботі занедбаний музей перетворився у знакове культурне місце.

Що відомо про скандал з Ройтбурдом?

Художника Олександра Ройтбурда призначили на посаду директора Одеського художнього музею в лютому 2018 року. Проте його ім'я активно обговорювали у пресі ще до початку виконання митцем своїх повноважень. Справа в тому, що депутати облради відмовилися затверджувати його на посаду, аж поки в ситуацію не втрутився голова ОДА.

Раніше Олександра Ройтбурда звільняли у вересні 2019 року, а перша спроба була у червні 2019. Проте 10 лютого 2020 року Приморський районний суд Одеси постановив, що його попереднє звільнення з посади директора Одеського художнього музею було незаконним.