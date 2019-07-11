Розбитий ніс та синці на шиї: з'явились резонансні деталі побиття Хайден Панеттьєрі

Голлівудську акторку Хайден Панеттьєрі, яка є екс-нареченою Володимира Кличка, жорстоко побив її бойфренд. Факт нападу зафіксували правоохоронці, які приїхали на виклик. Відтак 10 липня відбулося перше судове засідання, під час якого оприлюднили нові деталі зухвалого побиття.

Як повідомляє таблоїд Radar Online, скандальну справу розглядали у Вищому суді Лос-Анджелеса. Там вже встигла виступити офіцер поліції Ембер Фіндлі. Жінка розповіла резонансні деталі, зокрема, про стан Хайден Панеттьєрі під час прибуття правоохоронців.

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За словами поліцейської, суперечка у пари виникла ще в барі, що розташований неподалік від помешкання Хайден Панеттьєрі. Вже біля дверей будинку Браян Хікерсон почав жорстоко бити свою кохану. Через крики акторки сусіди викликали поліцію. Спершу нападник не хотів впускати до помешкання поліцейських та заявляв, що він удома сам та просто гучно ввімкнув телевізор. Проте Хайден зойкнула від болю, тому правоохоронці таки ввійшли до її будинку.

Я думаю, що причиною, чому він не хотів говорити нам про Хайден, було те, що вона – знаменитість. Я одразу помітила, що в неї були синці на оці та опухле обличчя. Також виднілись відбитки рук на шиї, лівій стороні обличчя. Коли я з нею розмовляла, вона зняла светр. Її руки були всі в синцях,

– розповіла Ембер Фіндлі.

Поліцейська відвела Хайден Панеттьєрі в іншу кімнату, де й дізналась деталі зухвалого і жорстокого побиття. Акторка зізналась, що вони випили алкоголь в барі та посварились. Браян Хікерсон тричі вдарив її по обличчю. Від останнього удару в неї з носа пішла кров, проте нападник на цьому не зупинився. Коли Хайден Панеттьєрі намагалась піднятись у спальню, він схопив її за шию. Акторка почала пручатись, тому Браян Хікерсон взяв її за волосся та обличчя і потягнув в іншу кімнату.

Він жорстоко бив її по обличчю, змусивши ледь не впасти. Від третього удару в неї пішла кров із носа,

– зазначив прокурор.

Поліцейська зробила фото побитої Хайден Панеттьєрі, які надала суду, як доказ нападу. Водночас адвокати Браяна Хікерсона намагались його захистити, наголошуючи, що пара була напідпитку. Він додав, що бойфренд Хайден Панеттьєрі не душив її, однак синці на шиї пояснити не зміг.

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Служителі Феміди, які були вражені від жорстокості чоловіка, не пом'якшили злочин Хікерсона. Окрім цього, правоохоронці знайшли факт ще одного приступу гніву актора: кілька днів перед нападом він побив Хайден під час відпочинку. Тоді працівники готелю на прохання зірки не викликали поліцію. Наразі справа перебуває на розгляді, однак чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі.



Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон / People

Що відомо про побиття Хайден Панеттьєрі?У ніч на 2 травня 2019 року закохані Браян Хікерсон та Хайден Панеттьєрі пішли до бару, де влаштували зустріч із друзями. Заклад був розташований неподалік будинку акторки в Лос-Анджелесі. Після випитого алкоголю актор почав проявляти агресію щодо коханої. ​Зупинився він тільки тоді, коли приїхали правоохоронці.



Спершу чоловіка взяли під варту, однак на наступний день відпустили. Невідомі внесли за Браяна Хікерсона заставу у розмірі 50 тисяч доларів. У ЗМІ підозрюють, що це була сама Хайден, яка вже за два тижні після побиття вийшла з ним на прогулянку.



При цьому поліцейські та судді заборонили чоловіку наближатись до Хайден через можливу загрозу її життю. Таке рішення підтримали родичі акторки, які були шоковані від резонансних новин. Вони не на жарт переживають через її стан та допомагають впоратись з психологічним стресом. Водночас друзі Браяна не приховують, що він не вміє контролювати свої дії, коли вживає алкоголь.