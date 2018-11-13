"Розгубилася": Приходько із закидами у бік Порошенка пояснила, чому покинула ефір "5 каналу"

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Приходько пояснила, чому вона покинула ефір "5 каналу"
Приходько пояснила, чому вона покинула ефір "5 каналу" / "Главком"

Колишня співачка та нині членкиня "Батьківщини" стверджує, що ведуча програми "Рандеву" Яніна Сколова спровокувала її покинути ефір, оскільки принижувала її лідерку Юлію Тимошенко та маніпулювала інформацією. Також вона наголосила, що така риторика президентського каналу, мабуть, свідчить про те, що Порошенка всіма способами прагне залишитися при владі.

Раніше 24 канал повідомляв, що колишня українська співачка та новоспечена політикиня Анастасія Приходько зі скандалом покинула ефір програми "Рандеву", що виходить на "5 каналі". Крім того, під час розмови з ведучою їй постійно підказували з-за кадру супутники. Також журналістка неодноразово ловила екс-співачку на маніпуляційних заявах і завчених фразах.

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Хоча передача вийшла в ефір увечері 10 листопада та уже встигла отримати чималий резонанс, однак реакція та пояснення Приходько з’явилися лише зараз.

Як зауважила колишня виконавиця на своїй сторінці у Facebook, участь у зйомках цієї програми вона брала і раніше, і була налаштованою на конструктивний діалог.

"Звичайно, я розуміла, що цей канал належить панові Порошенку, а я перебуваю у команді Юлії Тимошенко. Але проте, була упевненою, що ефір буде побудовано на взаємній повазі та повазі до моїх політичних партнерів", – зазначила Приходько.

Як запевнила екс-співачка, на усіх ефірах вона завжди говорить: "Я – ще не політик, і тільки стаю на цей шлях. Звичайно, мені потрібно багато чому вчитися, що я і роблю".

Але навіть при цьому, я не була готовою до такого натиску на адресу Юлії Тимошенко. Питання було побудовано так, щоб, перш за все, принизити людину, якої не було у студії та маніпулювати інформацією. Відверто кажучи, я не чекала на такий підхід і розгубилася. У моєму розумінні бездоказове звинувачення Юлії Тимошенко у всіх проблемах в Україні – це, як мінімум, підло,
– наголосила представниця "Батьківщини".

Водночас вона висловила думку, що принизити, маніпулювати інформацією та відверто говорити неправду, – це мабуть риторика президентського каналу, яка є побудованою саме на цьому.

"Я дякую всім за такий урок. Але головний висновок, який я зробила після мого першого ефіру з політичним підтекстом, полягає в тому, що пан Порошенко та його команда використовуючи усі свої інформаційні можливості, і далі вестимуть свою брехливу та підлу гру в надії залишитися при владі", – підсумувала Приходько.

Нагадаємо, у середині жовтня з'явилася інформація, що Анастасія Приходько вирішила покинути сцену. Такий крок вона пояснила тим, що втомилася слухати, коли її називають неформатом, відтак вирішила приділити більше часу собі. Щоправда, за деякий час Приходько приголомшила ще однією заявою – виявилося, що митскиня приєдналася до "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Як згодом пояснила новоспечена політикиня, перебуваючи у політиця, вона співати не буде, на відміну від інших представників сцени: Святослава Вакарчука, Руслани Лижичко та Злати Огнєвич. 

Теги: Петро Порошенко Новини політики LifeStyle Анастасія Приходько Медіа Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
Джерело: 24 канал
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