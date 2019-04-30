Рожева лихоманка: Кім Кардашян підкреслила звабливі форми в обстислому одязі
38-річна світська левиця Кім Кардашян вкотре вражає армію шанувальників у соціальних мережах своїм сміливим стилем та підходом у виборі вбрання.
Новий знімок з гарбероба Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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"Рожевий рейнджер Кімберлі", – з гумором зазначила Кардашян у підписі.
На фото дружина Каньє Веста позує в яскраво-рожевому обтислому комбінезоні, який звабливо підкреслив пишні форми селебріті. Доповнили образ високі ботфорти у тон і дзеркальні окуляри.
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Раніше Кардашян продемонструвала ефектну фігуру у рожевому бікіні. Цю світлину Кім зробила на Балі під час знiмань чергового епізоду реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Демонструє любов до рожевого кольору й старша дочка Кім Кардашян Норт Вест, яка взула мамині черевики до своєї сукні з пітоновим принтом.
Дочка Кім Кардашян Норт Вест / Instagram / @kimkardashian