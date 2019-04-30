Рожева лихоманка: Кім Кардашян підкреслила звабливі форми в обстислому одязі

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

38-річна світська левиця Кім Кардашян вкотре вражає армію шанувальників у соціальних мережах своїм сміливим стилем та підходом у виборі вбрання.

Новий знімок з гарбероба Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Рожевий рейнджер Кімберлі", – з гумором зазначила Кардашян у підписі.

На фото дружина Каньє Веста позує в яскраво-рожевому обтислому комбінезоні, який звабливо підкреслив пишні форми селебріті. Доповнили образ високі ботфорти у тон і дзеркальні окуляри.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Раніше Кардашян продемонструвала ефектну фігуру у рожевому бікіні. Цю світлину Кім зробила на Балі під час знiмань чергового епізоду реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Демонструє любов до рожевого кольору й старша дочка Кім Кардашян Норт Вест, яка взула мамині черевики до своєї сукні з пітоновим принтом.

Дочка Кім Кардашян Норт Вест
Дочка Кім Кардашян Норт Вест / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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