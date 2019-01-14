Рожеве волосся і "кава з собою": новий вихід дружини Бібера Хейлі Болдуін
Дружина популярного співака Джастіна Бібера вкотре потрапила в об'єктиви папараці і продемонструвала стильний street-style образ.
Хейлі сфотографували у Каліфорнії, коли вона прогулювалася з горнятком охолодженої кави у сірому пальто over size.
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Під верхній одяг Болдуін одягнула білий светр з штанами у тон, а також завершила аутфіт "конверсами". Крім того, днями дружина Бібера вирішила поекспериментувати з кольором волосся, перефарбувавши свій блонд на темно-рожевий колір.
Хейлі Болдуін / Getty Images
Хейлі Болдуін / Getty Images
Хейлі Болдуін / Getty Images
Джерело: 24 канал
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