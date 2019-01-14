Рожеве волосся і "кава з собою": новий вихід дружини Бібера Хейлі Болдуін

Дружина популярного співака Джастіна Бібера вкотре потрапила в об'єктиви папараці і продемонструвала стильний street-style образ.

Хейлі сфотографували у Каліфорнії, коли вона прогулювалася з горнятком охолодженої кави у сірому пальто over size.

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Під верхній одяг Болдуін одягнула білий светр з штанами у тон, а також завершила аутфіт "конверсами". Крім того, днями дружина Бібера вирішила поекспериментувати з кольором волосся, перефарбувавши свій блонд на темно-рожевий колір.



Хейлі Болдуін / Getty Images



​Хейлі Болдуін / Getty Images



​Хейлі Болдуін / Getty Images