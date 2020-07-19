Рожеві озера України: фото та відео
Диво природи – рожеві озера. Вони є в Австралії, Танзанії, Болівії та в інших країнах світу. Але щоб побачити рожеве озеро зовсім необов’язково їхати в іншу країну! В Україні є цілих п’ять рожевих озер.
24 канал підготував підбірку озер, які мають унікальні цілющі грязі та незвичний колір. Більшість озер розташовані на Херсонщині.
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Рожеві озера в Україні
Сиваш
Сиваш – це система, яка складається з 11 солоних заток. А сукупна довжина – 200 кілометрів.
Солоність Сивашу коливається від 22% до 87% у північній та південній частині відповідно. Кількість солі, яка міститься в Сиваші просто вражає – 200 мільйонів тонн!
Система озер Сиваш / Фото: kirillovka.ks.ua
Лемурійське озеро
У Чаплинському районі Херсонської області розташувалось Лемурійське озеро. В озері можна плавати, а також робити дивовижні фото!
Хоч інфраструктури практично немає, але є туалети, душові кабінки та альтанки, де можна сховатись від пекучого сонця.
Лемурійське рожеве озеро / Фото: vlasno.info
Генічеське озеро
У селищі Приозерне недалеко від Арбатської стрілки розташоване Генічеське рожеве озеро. Ще в середині 19 століття тут видобували цінний бета-каротинові солі. Таких копалень всього чотири в усьому світі!
Згідно історії, саме звідси починався відомий Чумацький шлях, по якому чумаки возили сіль в Україну.
Генічеське озеро / Фото: alltravels.com.ua
Озера на Кінбурнській косі
Кінбурнська коса – це віддалене від цивілізації місце, яке привертає увагу туристів своєю незвичайною природою.
Увагу привертають багато озер, які нібито в кратері і забарвлені в рожевий колір. Такий відтінок вони отримали завдяки унікальним мікроводоростям-антиоксидантам дуналіеллі солоноводній. Це практично єдиний живий організм, який здатний вижити у такому концентрованому розчині солі!
Озера на Кінбурнській косі / Фото: activetravel.com.ua
Куяльницький лиман
Куяльницький лиман розташований неподалік Одеси. Лиман не зовсім рожевий, але влітку через спеку набуває рожевого відтінку.
Температура води в літній час досягає позначки 30 градусів.
Також тут можна оздоровитись, адже є лікувальні грязі. Саме заради них багато туристів з'їжджаються з усіх куточків світу.
Рожевий лиман в Одеській області / Фото: odessa-life.od.ua
Дивіться відео: дивовижні рожеві озера Україні