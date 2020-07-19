Диво природи – рожеві озера. Вони є в Австралії, Танзанії, Болівії та в інших країнах світу. Але щоб побачити рожеве озеро зовсім необов’язково їхати в іншу країну! В Україні є цілих п’ять рожевих озер.

24 канал підготував підбірку озер, які мають унікальні цілющі грязі та незвичний колір. Більшість озер розташовані на Херсонщині.

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Рожеві озера в Україні

Сиваш

Сиваш – це система, яка складається з 11 солоних заток. А сукупна довжина – 200 кілометрів.

Солоність Сивашу коливається від 22% до 87% у північній та південній частині відповідно. Кількість солі, яка міститься в Сиваші просто вражає – 200 мільйонів тонн!



Система озер Сиваш / Фото: kirillovka.ks.ua

Лемурійське озеро

У Чаплинському районі Херсонської області розташувалось Лемурійське озеро. В озері можна плавати, а також робити дивовижні фото!

Хоч інфраструктури практично немає, але є туалети, душові кабінки та альтанки, де можна сховатись від пекучого сонця.



Лемурійське рожеве озеро / Фото: vlasno.info

Генічеське озеро

У селищі Приозерне недалеко від Арбатської стрілки розташоване Генічеське рожеве озеро. Ще в середині 19 століття тут видобували цінний бета-каротинові солі. Таких копалень всього чотири в усьому світі!

Згідно історії, саме звідси починався відомий Чумацький шлях, по якому чумаки возили сіль в Україну.



Генічеське озеро / Фото: alltravels.com.ua

Озера на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса – це віддалене від цивілізації місце, яке привертає увагу туристів своєю незвичайною природою.

Увагу привертають багато озер, які нібито в кратері і забарвлені в рожевий колір. Такий відтінок вони отримали завдяки унікальним мікроводоростям-антиоксидантам дуналіеллі солоноводній. Це практично єдиний живий організм, який здатний вижити у такому концентрованому розчині солі!



Озера на Кінбурнській косі / Фото: activetravel.com.ua

Куяльницький лиман

Куяльницький лиман розташований неподалік Одеси. Лиман не зовсім рожевий, але влітку через спеку набуває рожевого відтінку.

Температура води в літній час досягає позначки 30 градусів.

Також тут можна оздоровитись, адже є лікувальні грязі. Саме заради них багато туристів з'їжджаються з усіх куточків світу.



Рожевий лиман в Одеській області / Фото: odessa-life.od.ua

Дивіться відео: дивовижні рожеві озера Україні