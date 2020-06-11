Успішна співачка обожнює демонструвати свою пластичність на камеру. Настя Каменських підкорила мережу запальними рухами під пісню Elefante в спокусливому літньому образі.

Настя Каменських приділяє багато часу особистим сторінках в соціальних мережах, влаштовуючи зйомки та знімаючи відео для фоловерів. Проте прихильники також не відстають від кумира й активно записують ролики під її хіти. Так, з нагоди 1 мільйона публікацій з її піснею Elefante в додатку TikTok співачка влаштувала запальні танці, якими поділилася в інстаграм-профілі.

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Образ Насті Каменських

Зірка постала перед камерою в спокусливому look. На ній яскраво-рожева майка на тонких бретелях з оголеною спиною та обтислі шкіряні штани, які підкреслюють її спокусливі форми. Настя Каменських акцентувала на тонкій талії масивним поясом з металевою застібкою та ланцюжком.

Виконавиця не забула й про аксесуари, доповнивши образ тонкими ланцюжками на шиї, браслетами, каблучкою та сережками. Знаменитість зробила легкий макіяж з акцентом на очі, а волосся залишила прородно хвилястим.

Запальний танець Насті Каменських

Артистка записала відео у власному будинку на білому тлі. Вона пластично рухалася під свою пісню Elefante, яка підкорила серця не лише української публіки, а й слухачів Латинської Америки. Танці та енергійні рухи Каменських повторюють користувачі TikTok по всьому світу.