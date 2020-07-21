Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз відправилася у відпустку на сонячний острів Ібіца, що розташований у Середземному морі. Звідти вона активно поширює гарячі знімки, від яких важко відвести погляд.

Демі знає, як у будь-якому вбранні підкреслити свою сексуальність. Вона смілива на впевнена в собі, не боїться поширювати еротичні знімки та поставати перед камерою у мінімальній кількості одягу. На особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явилася чергова серія надзвичайно гарячих фото.

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Роуз постала перед камерою на тлі яскравих зелених рослин. Вона еротично позувала у блискучій мінісукні насиченого рожевого кольору на бретелях. Таке вбрання гарно підкреслило довгі ноги моделі, а також її апетитні пишні форми. На відпочинку зірка не припиняє хизуватися своїми принадами і влаштовує фотосесії у різноманітних аутфітах.

Довге розкішне волосся Демі вклала у легкі локони. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж з ніжним блиском на губах. Її шию прикрашала мінімалістична золота підвіска. Знаменитість вміло підкреслила свою сексуальність у поєднанні з ніжністю та жіночністю.

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