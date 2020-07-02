Український співак обожнює експериментувати з іміджем, а на сцені театру й під час зйомок сміливо приміряє найепатажніші образи. Сергій Бабкін показав фото, на якому приміряв рожеве вбрання балерини. Він одягнув пачку, пуанти та колготи, чим наробив шуму в мережі.

Музикант Сергій Бабкін разом з іншими зірковими колегами став героєм нового випуску 10 сезону щоу "Хто зверху?", зйомки якого лише стартували. На особистій сторінці в інстаграмі він показав, як перевтілився у балерину в ефірі програми. На фото артист позував у стійці на пуантах, вкотре довівши беззаперечне почуття гумору та самоіронії.

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Так, співак одягнув рожеве боді з прозорою вставкою на грудях, балетну пачку та білі колготки. Проте справжнім шоком стало те, що Сергій Бабкін приміряв пуанти й навіть зумів відтворити балетну позу. Він підняв руки над головою й вміло став навшпиньки.

"Стійка на пуантах – виконано", – підписав музикант, зазначивши, що завдяки зйомкам він повертається у форму.

Реакція мережі

Менше ніж за добу курйозний допис набрав рекордну кількість лайків – понад 11 тисяч. У коментарях шанувальники не приховували свого здивування й залишили кумедні відгуки на новий образ Сергія Бабкіна: