Українська виконавиця кримськотатарського походження Джамала вирішила поділитися із шанувальниками яскравими моментами. Вона згадала відпустку на морському узбережжі, яку мала минулого року. Зірка також сумує за подорожами та відпочинком, що багатьом зараз необхідні.

Артистка поширила серію мальовничих світлин на особистій сторінці в інстаграмі. Вона згадала теплі сонячні дні, які провела на березі моря та насолодилася цими приємними спогадами.

Читайте також З немовлям за лаштунками: Джамала похизувалась фігурою після пологів

Джамала у відпустці

На колоритних кадрах співачка позує на тлі моря, екзотичної природи, де показує красивий літній образ. Ймовірно, фотографії були зроблені ввечері, під час заходу сонця. На них Джамала постала у довгій рожевій сукні цікавого крою з оголеними плечима. Шию вона прикрасила мінімалістичними ланцюжками, а на руках мала браслети. Волосся виконавиця вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж з чорними стрілками на повіках.

Також увагу привертає ідеальна та рівномірна засмага Джамали. Видно, що артистка добре відпочила від насичених робочих днів та набралася сил і натхнення для творчості та нових проєктів.

"Ура! Я на морі!". Дуже хочеться так написати. Так-так, фото були зроблені минулого року, але заряджені на початок відпустки для всіх!

– прокоментувала світлини Джамала.



Джамала на березі моря / Instagram / @jamalajaaa



Співачка Джамала у відпустці / Instagram / @jamalajaaa



Джамала у рожевій сукні / Instagram / @jamalajaaa