24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Розі Гантінгтон-Вайтлі – 33: найспекотніші фото супермоделі

- Читать новость на русском
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Англійська супермодель, "ангел" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі святкує 33-річчя. Вона полюбляє ділитися з прихильниками фото, на яких постає напів оголеною. З нагоди дня народження зірки редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку її найспекотніших світлин.

Кар'єру Гантінгтон-Вайтлі почала у віці 16 років. Тоді вона навчалася в коледжі. Після відправлення анкети на здобуття вакансії спеціаліста зі зв'язків з громадськістю в модельне агентство Profile Models в Лондоні, роботодавець запропонував їй працювати моделлю. Дебют Розі відбувся в 2004 році на показі тижня високої моди в Нью-Йорку. У цьому ж році знялася для обкладинок журналів Elle Girl і Teen Vogue.

Читайте також: Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася подробицями стосунків зі Стетхемом: Миттєва хімія

За час своєї кар'єри встигла взяти участь в рекламних кампаніях відомих брендів, стала обличчям колекцій одягу. З 2010 року є одним із "ангелів" Victoria's Secret.

Пропонуємо переглянути добірку найсексуальніших світлин з фотоблогу Розі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Розі Гантінгтон-Вайтлі Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 16:46 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
18 квітня 15:25 15 найкращих мультфільмів за версією глядачів: що переглянути з дітьми під час карантину
Юлія Михайлова
18 квітня 11:46 Сирна паска на Великдень: 3 найкращі рецепти
Квітослава Туз
18 квітня 11:34 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
18 квітня 11:21 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
Уляна Журба

Новини
Більше новин