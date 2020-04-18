Розі Гантінгтон-Вайтлі – 33: найспекотніші фото супермоделі
Англійська супермодель, "ангел" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі святкує 33-річчя. Вона полюбляє ділитися з прихильниками фото, на яких постає напів оголеною. З нагоди дня народження зірки редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку її найспекотніших світлин.
Кар'єру Гантінгтон-Вайтлі почала у віці 16 років. Тоді вона навчалася в коледжі. Після відправлення анкети на здобуття вакансії спеціаліста зі зв'язків з громадськістю в модельне агентство Profile Models в Лондоні, роботодавець запропонував їй працювати моделлю. Дебют Розі відбувся в 2004 році на показі тижня високої моди в Нью-Йорку. У цьому ж році знялася для обкладинок журналів Elle Girl і Teen Vogue.
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За час своєї кар'єри встигла взяти участь в рекламних кампаніях відомих брендів, стала обличчям колекцій одягу. З 2010 року є одним із "ангелів" Victoria's Secret.
Пропонуємо переглянути добірку найсексуальніших світлин з фотоблогу Розі.
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