Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем відвідали прем'єру фільму "Джентельмени": фото

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі і її чоловік актор Джейсон Стетхем відвідали спеціальний показ нового фільму Гая Річі "Джентльмени" (The Gentlemen) у вівторок, 3 грудня, в Лондоні.

Для виходу на червону доріжку королева street style Розі Гантінгтон-Вайтлі одягнула актуальні цього сезону широкі штани з екошкіри, які вона доповнила чорною водолазкою на короткий рукав і босоніжками на стійких підборах.

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Що цікаво, модель також продемонструвала ще один новий тренд, зав'язавши стрічки взуття поверх штанів. Протягом останнього місяця такий спосіб носіння босоніжок швидко набирає популярності серед блогерів в інстаграмі.

Джейсон Стетхем також для світського виходу приміряв total black look. Шанувальники були у захваті побачити красиве подружжя разом.

Додамо, що у стрічці "Джентельмени" йдеться про історію британського наркобарона Мікі Пірсона, який планує збільшити свої прибутки, продавши незаконний бізнес. Розбагатіти йому допоміг продаж марихуани в Лондоні. Наркоімперію прагнуть отримати не тільки друзі та конкуренти Мікі, але й спадкові мільярдери з Оклахоми. Тому боротьба за бізнес вийде на інший рівень.

Прем'єра кінострічки "Джентльмени" запланована на 24 січня 2020 року. В українських кінотеатрах можна буде подивитися фільм 13 лютого.



Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем / Getty Images



​Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стетхем / Getty Images