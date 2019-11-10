Розі Гантінгтон-Вайтлі ледь не оголила груди у відвертій сукні: фото

Розі Гантінгтон-Вайтлі – супермодель з яскравим почуттям стилю – вкотре приголомшила шанувальників своїм виходом у сексапільному образі, який вигідно підкреслив струнку фігуру дружини Джейсона Стетхема.

Британська супермодель продовжує приголомшувати любителів моди своїми новими виходами. У суботу, 9 листопада, Розі вкотре потрапила в об'єктиви папараці.

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Модель виходила зі свого готелю Crosby в Нью-Йорку та поспішала на майстер-клас з макіяжу власного бренду Rose Inc. На заході Розі виглядала сенсаційно у чорній сукні, яка бездоганно підкреслила плечі та груди Гантінгтон-Вайтлі.

Зірка завершила свій образ босоніжками на стійких підборах, які прикрашені діамантами. У руках кохана Джейсона Стетхема тримала чорний клатч, а обличчя приховували сонцезахисні окуляри.



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі протягом останніх виходів надає перевагу цікавим вбранням з ефектним вирізом на декольте. Днями модель приміряла спокусливий жакет зі штанами і босоніжками на підборах, чим зачарувала армію фанатів.



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images