Розі Гантінгтон-Вайтлі ледь не оголила груди у відвертій сукні: фото

989 Читать новость на русском
Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / www.gettyimages.com

Розі Гантінгтон-Вайтлі – супермодель з яскравим почуттям стилю – вкотре приголомшила шанувальників своїм виходом у сексапільному образі, який вигідно підкреслив струнку фігуру дружини Джейсона Стетхема.

Британська супермодель продовжує приголомшувати любителів моди своїми новими виходами. У суботу, 9 листопада, Розі вкотре потрапила в об'єктиви папараці.

Читайте також: Емілі Ратажковскі повністю оголилася на пляжі: пікантне фото

Модель виходила зі свого готелю Crosby в Нью-Йорку та поспішала на майстер-клас з макіяжу власного бренду Rose Inc. На заході Розі виглядала сенсаційно у чорній сукні, яка бездоганно підкреслила плечі та груди Гантінгтон-Вайтлі.

Зірка завершила свій образ босоніжками на стійких підборах, які прикрашені діамантами. У руках кохана Джейсона Стетхема тримала чорний клатч, а обличчя приховували сонцезахисні окуляри.

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі протягом останніх виходів надає перевагу цікавим вбранням з ефектним вирізом на декольте. Днями модель приміряла спокусливий жакет зі штанами і босоніжками на підборах, чим зачарувала армію фанатів.

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

blog_ava
У світі побільшало мільярдерів, серед них 7 українців: список
сьогодні
20461
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Еротика Розі Гантінгтон-Вайтлі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безвіз з Монголією: п'ятірка цікавих місць для подорожі
сьогодні 18:40 Безвіз з Монголією: п'ятірка цікавих місць для подорожі
Уляна Журба 114
6 жінок-науковців, які змінили хід історії
сьогодні 16:52 6 жінок-науковців, які змінили хід історії
Настя Сукач 15904
Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську
9 листопада 11:25 Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську
Юлія Девда 34495
Хто з українських знаменитостей одягається в Louis Vuitton: ефектні фото
8 листопада 15:20 Хто з українських знаменитостей одягається в Louis Vuitton: ефектні фото
Юлія Михайлова 2298
Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
8 листопада 14:04 Красиві чоловічі стрижки: підбірка найкращих зачісок на будь-який вибір
Квітослава Туз 6276
Новини
Більше новин
Залиште відгук