Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася подробицями стосунків зі Стетхемом: Миттєва хімія

Знаменита британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі щаслива у стосунках з голлівудським актором Джейсоном Стетхемом. Зірка зізналася, що вони закохалися один в одного з першого погляду.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем належать до тих пар, які кохають один одного без шлюбу. Днями дівчина поспілкувалася з прихильниками в прямому ефірі на особистій інстаграм-сторінці. Звісно, що не обійшлося без запитань про особисте життя. Модель радо розповіла цікаві деталі.

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Розі відповіла на найцікавіші запитання фоловерів. Не оминула увагою й тих, що стосуються коханого та батька її дитини Джейсона Стетхема.

За словами моделі, їхнє знайомство відбулося в 2009 році на вечірці в Лондоні. Тоді між ними пробігла іскра, але стосунки розпочалися лише в 2010 році.

Це була миттєва хімія,

– зізналася Розі.

У 2017 році в пари народився син Джек Оскар. Знаменитість зауважила, що не проти ще однієї дитини від Джейсона. Розі сказала, що вони будуть неймовірно щасливі появі малюка.

Стетхем освідчився коханій ще у 2016 році. Тоді вони заручилися, проте дату весілля досі не призначили.

Шлюб – усе ще не пріоритет для нас. Ми щасливі і без нього,

– заявила зірка.

Американський актор Джейсон Стетхем та сексуальна білявка Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Вони не приховують своїх стосунків, з'являються разом на світських заходах та виховують сина. Закохані живуть у цивільному шлюбі та насолоджуються сімейним життям.