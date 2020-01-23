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Розі Гантінгтон-Вайтлі прийшла на світську подію у розкішній сукні: фото

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Розі Хантінгтон-Вайтлі у чорній сукні / www.gettyimages.com

Не знаєш, що одягнути – обери крихітну чорну сукню. Це правило від Коко Шанель чудово знає модель Розі Гантінгтон-Вайтлі, яка прийшла на світську подію у розкішній темній сукні.

Як відомо, після народження сина Розі Гантінгтон-Вайтлі вирішила не робити паузу у модельній кар'єрі. Наразі маленькому Джеку виповнилось 2 роки, а його зіркова матуся активно розширює коло співпраці та постає на обкладинках модних глянців. Окрім цього, вона нещодавно стала і б'юті-дизайнером. 

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Днями у Лондоні пройшов спеціальний ланч, організований брендом Hourglass Cosmetics. Розі Гантінгтон-Вайтлі налагодила співпрацю з компанією та спеціально для неї зняла серію відеоуроків по нанесенню макіяжу, використавши власні розробки. Тому світську подію модель не могла пропустити, завітавши туди у розкішному вбранні.

Перед камерами манекенниця красувалась в чорній коктейльній сукні з асиметричним кроєм. Вбрання з одного боку мало рукав, а з іншого – оголювало тендітні плечі зірки. Пікантності додавав і розріз, завдяки якому чарівна Розі показала свої стрункі ноги. Босоніжки на підборах завершили приголомшливий образ красуні. 

Розі Хантінгтон-Вайтлі
Розі Хантінгтон-Вайтлі / Getty Images 

А от щодо вибору іміджу Розі Гантінгтон-Вайтлі обійшлась без експериментів. На світському ланчі вона постала з ідеальними голлівудськими локонами та нюдовим макіяжем з акцентом на очі. Виглядала модель приголомшливо, що відзначили всі учасники події.  

Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі
Модель Розі Хантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Розі Гантінгтон-Вайтлі Мода
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