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Розі Гантінгтон-Вайтлі розповіла про самоізоляцію та подякувала медикам: Це гідне захоплення

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Англійська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі разом з 52-річним партнером Джейсоном Стейтемом та 2-річним сином Джеком перебувають на карантині. Зірки самоізолювались та радіють компанії одне одного. Жінка вирішила розповісти, як проходять її будні.

На власно сайті Rose Inc. модель дала онлайн-інтерв'ю, у якому зізналась, що зараз перебуває вдома у Каліфорнії. За її словами, там можна гуляти лише по околицях, дотримуючись соціальної дистанції. 

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Жінка намагається підтримувати хороший настрій та атмосферу у сім'ї, та всюди роботу перенесла до дому. Їй сумно, що чимало людей не мають такої можливості, через що повинні за власний рахунок пересижувати карантин вдома, або ж зовсім втратили місце роботи.

Зараз я вдома в Лос-Анджелесі з Джейсоном і нашим сином Джеком. Я працюю з дому і щаслива, що можу це робити, оскільки я розумію, що багато людей не можуть працювати віддалено або втратили свою роботу. Це несамовито, і моє серце розривається від цього, 
– сказала вона.

32-річна модель Розі також подякувала усім медпрацівникам за їхню невтомну роботу у час пандемії коронавірусу.

"Я здорова, і мої близькі теж, а це все, чого я можу бажати в ці дні. Я вдячна всім медпрацівникам за їх важку роботу. Це гідна захоплення, і я глибоко ціную той факт, що вони піддають себе ризику заради більшого блага", – підкреслила знаменитість.

В інтерв'ю модель поділилась, що сидіти цілими днями з 2-річною дитиною, коли йому якраз усе цікаво, доволі складно, але вона намагається з Джейсоном вигадувати різні розваги. Також жінка вдосконалює навики кулінарії іза допомогою книги шеф-кухаря Джеймі Олівера займається домашніми справами.


Дворічний син Джек допомагає мамі на кухні / Фото: Rose Inc.

Окрім цього Гантінгтон-Вайтлі поки старається дати відпочинок своїй шкірі та не користується косметикою, а спортивні тренування влаштувала у щойно зробленому тренажерному залі у гаражі. 


Карантинні будні​ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Rose Inc.

Загалом, жінка порівняла весь карантин з довгим недільним днем, але з великою кількістю роботи. Вона сподівається, що коли всі вийдуть з карантину, почнуть більше цінувати життя, яке було у всіх до того.

Я сподіваюся, що всі ми вийдемо з цієї кризи, отримавши час для саморефлексії. Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку ми зможемо повернутися до нашого повсякденного життя з новими перспективами і вдячністю за наше оточення, навколишнє середовище, спільноти і близьких людей,
– резюмувала вона.

Додамо, що станом на 27 березня, США стали лідером серед країн світу з кількістю заражених коронавірусом – майже 86 тисяч людей. Раніше вони перебували на третьому місці після Китаю та Італії. За минулу добу було виявлено більше 13 тисяч хворих. Загалом у світі кількість захворювань перейшла позначку у 500 тисяч.

Автор: Уляна Журба
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Розі Гантінгтон-Вайтлі Мода
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