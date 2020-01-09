Розі Гантінгтон-Вайтлі стала обличчям колекції білизни: фото звабливої зірки

Американська супермодель впродовж кількох років співпрацює з відомим британським брендом білизни та домашнього одягу Rosie Autograph. Цього разу знаменитість не лише приміряла образи для зйомки кампейну, а й виступила одим з співавторів нової колекції.

32-річна модель, яка прославилася завдяки модним показам Victoria's Secret, досить часто стає обличчям престижних глянців та іменитих брендів. Минуло майже сім років з часу її співпраці з британською маркою Rosie Autograph. Розі Гантінгтон-Вайтлі невтомно дивує шанувальників новими спокусливими зйомками у розкішній білизні.

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Так, днями на особистій сторінці знаменитої красуні з'явилися кадри рекламної фотосесії у черговій колекції. Особливістю представленого одягу є те, що американка нарешті наважилася долучитися до процесу створення білизни. Ключовим елементом її спіднього одягу є комфорт та ніжність.

Розі Гантінгтон-Вайтлі приміряла кілька комплектів, вкотре переконавши громадськість у своїх бездоганних формах.



Розі Гантінгтон-Вайтлі для бренду Rosie Autograph / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі для бренду Rosie Autograph / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі для бренду Rosie Autograph / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі для бренду Rosie Autograph / Instagram / @marksandspencer Розі Гантінгтон-Вайтлі для бренду Rosie Autograph / Instagram / @marksandspencer