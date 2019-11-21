Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась у сексуальній фотосесії для глянцю

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Розі Гантінгтон-Вайтлі в сексуальній зйомці / Instagram / @rosiehw

Знаменита британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі віддає чимало вільного часу для своїх фешн-проєктів. Однак манекенниця не забуває про глянець, який допоміг їй здобути шалену популярність у світі.

В одному з інтерв'ю Розі Гантінгтон-Вайтлі пояснила, чому вона не пропускає заходи, які влаштовує журнал Harper's Bazaar. Модель зазначила, що для неї це видання є особливим, адже цій співпраці її кар'єра різко пішла вгору. Тому Розі Гантнінгтон-Вайтлі залюбки приймає пропозиції глянцю для зйомок. 

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Цього разу манекенниця стала зіркою грудневого випуску Harper's Bazaar Greece. Автори спекотної фотосесії вирішили акцентувати увагу на сексуальному вигляді Розі Гантінгтон-Вайтлі та її аристократичним рисам обличчя. Відтак модель постала у дещо відвертих образах у стилі 90-их. Сукня без бретельок, леопардові принти, спокусливі боді та білизна, лаковий плащ, панчохи в горошок, високі рукавиці – чого тільки не підібрали стилісти для гарячої фотосесії моделі. Водночас представники глянцю вирішили не робити яскравого макіяжу, підкресливши природну красу Розі.


Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась у сексуальній зйомці / Instagram / @rosiehw

Окрім цього, на офіційній інстаграм-сторінці модель показала одразу три ефектні обкладинки грецького видання. На одному фото Розі Гантінгтон-Вайтлі постала перед прихильниками у чорній мінісукні з сексуальним кроєм, а на інших – у штанах, чорному бюстгальтері та верхньому одязі. У зйомці автори проєкту залучили жовте авто, яке додало американського колориту кадрам. На кожній з обкладинок Розі Гантінгтон-Вайтлі обрала звабливі пози, які у поєднанні з її образом виглядали дуже спекотно. 

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі у грецькому глянці
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі у грецькому глянці / Instagram / @rosiehw

Harpers Bazaar
Harper's Bazaar запросив до співпраці Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Розі Гантінгтон-Вайтлі Мода Еротика
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