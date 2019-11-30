Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася у святковому кампейні для Jimmy Choo: фото

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @jimmychoo

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі стала головною героїнею рекламного кампейну Jimmy Choo – In My Choos, у якому вона знялася у взутті з круїзної колекції бренду весна-літо 2020 року.

Нові знімки зі святкового рекламного кампейну з'явилися на офіційній сторінці Jimmy Choo в інстаграмі. 

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Раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі, яка відома своїми street style образами, зізнавалася, що спершу вона обирає взуття для "аутфіту", а вже потім доповнює його вбранням.

"Наприклад, якщо мені хочеться вирядитися, я вважатиму за краще взяти якесь кумедне взуття і доповнити його простим, елегантним, сексуальним чорним платтям", – зазначила модель.

Так, у новому кампейні Jimmy Choo Розі позувала у мюлях з лакової шкіри, босоніжках з перлами на підборах, туфлях і ботильйонах. 

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @jimmychoo

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @jimmychoo
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @jimmychoo

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Розі Гантінгтон-Вайтлі Мода
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