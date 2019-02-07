Розі Хантінгтон-Уайтлі, Белла Хадід та інші моделі на Тижні моди в Нью-Йорку: яскраві фото

У четвер, 7 лютого, в Нью-Йорку розпочався Тиждень моди. На показі від американського дизайнера Ralph Lauren сяяли Белла Хадід і Тейлор Хілл, а серед глядачів були зіркові Розі Хантінгтон-Уайтлі і Карлі Клосс.

Один з наймасштабніших показів від американського дизайнера Ralph Lauren відбувся напередодні в Нью-Йорку. Він удостоївся представити колекцію весна/літо 2019 року на Тижні моди.

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Показ відбувався в розкішному будинку. Моделі сходили з другого поверху по сходах, демонструючи вбрання з нової колекції.

В одному з його творінь вийшла знаменита Белла Хадід. Вона була одягнута в золотисту сукню на тонких бретельках зі спідницею плісе.

Тейлор Хілл з’явилася на публіці в білому костюмі, який складався з піджака з погонами і золотистих ґудзиків і широких штанів.

Розі Хантінгтон-Уайтлі сяяла серед глядачів у стильному комбінезоні, доповнивши його масивними прикрасами.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Getty Images