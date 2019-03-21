Розі Хантінгтон-Уайтлі гаряче презентувала колаборцію з брендом купальників

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Англійська супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі представила своїм шанувальникам нову колекцію купальних костюмів, над якою вона працювала разом зі знаменитим брендом Marc & Spencer. 31-річна зірка позувала в спокусливих образах на березі пляжу.

Взимку Розі Хантінгтон-Уайтлі відпочивала в теплих краях, аби трішки відволіктися від сірих буднів. Після повернення додому супермодель одразу ж взялася за роботу. Оскільки до літа залишилося небагато часу, 31-річна знаменитість випустила колекцію купальних костюмів, над якою давно почала працювати разом з популярним брендом Marc & Spencer.

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Розі Хантінгтон-Уайтлі представила пляжний одяг на своїй сторінці в Instagram. Модель купальника, в якому позувала зірка, зроблений у стилі 90-х років: боді у великий горох зі шлейками – все це говорить про чергове повернення трендів. Сексуальна Розі Хантінгтон-Уайтлі представила колекцію, позуючи на пісочному березі пляжу і ніжачись у бірюзовій воді.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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