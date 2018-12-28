Розі Хантінгтон-Уайтлі похизувалась ідеальним пресом: пікантні фото

Ангел Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі поділилась зі своїми прихильниками у соціальних мережах звабливі фото з недавнього відпочинку перед Новим роком.

Нові фото Розі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель відправилася відпочивати разом зі своїм 51-річним нареченим Джейсоном Стетхемом і їхнім сином Джеком у теплі краї.

Кохана Стетхема не забула про шанувальників у мережі і показала розкішні фото з подорожі. Так, на одному зі знімків Розі демонструє ідеальну фігуру у крихітному коричневому купальнику в басейні.