Розі Хантінгтон-Уайтлі похизувалась ідеальним пресом: пікантні фото

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @heidiklumrosiehw

Ангел Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі поділилась зі своїми прихильниками у соціальних мережах звабливі фото з недавнього відпочинку перед Новим роком.

Нові фото Розі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель відправилася відпочивати разом зі своїм 51-річним нареченим Джейсоном Стетхемом і їхнім сином Джеком у теплі краї.

Кохана Стетхема не забула про шанувальників у мережі і показала розкішні фото з подорожі. Так, на одному зі знімків Розі демонструє ідеальну фігуру у крихітному коричневому купальнику в басейні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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