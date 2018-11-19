Розі Хантінгтон-Уайтлі похизувалась своєю сексуальною фігурою: спокусливі фото

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / www.instagram.com/rosiehw

Ангел Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі поділилась зі своїми шанувальниками пікантними фото з недавнього відпочинку. Англійська модель продемонструвала, що вона в чудовій формі.

Розі Хантінгтон-Уайтлі лише декілька днів тому повернулась із Сейшельських островів. Щоб запам’ятати момент не лише в пам’яті, модель влаштувала собі сексуальну фотосесію на пляжі під час заходу сонця.

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На одному зі знімків Роузі лежить на світлому піску в червоному купальнику, підпираючи голову однією рукою. У наступній серії, яку дружина Джейсона Стетхема опублікувала на своїй сторінці в Instagram, стоїть біля пальмового листя у різних позах із зачесаним назад волоссям. Пляжний образ моделі доповнили великі сережки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Роузі Гантінгтон-Вайтлі
Роузі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram @rosiehw

Роузі Гантінгтон-Вайтлі
Роузі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram @rosiehw

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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