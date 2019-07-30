Розі Хантінгтон-Уайтлі показала ідеальний total white look: фото

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Британська супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі не приховує своєї пристрасті до моди, макіяжу та доглядом за тілом. Через це можна сміливо сказати, що блог моделі у соціальних мережах перетворився на справжній б'юті-порадник з ідеями, які може повторити будь-яка модниця.

Нові знімки Розі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Хантінгтон-Уайтлі часто у соціальних мережах показує стильні підбірки, як цікаво можна скомбінувати базовий одяг для кожної події.

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Цього разу модель вирішила продемонструвати ідеальний образ для денного виходу у світ. Зірка приміряла білосніжний комбінезон від турецького бренду Piece of White з широкими штанами та поясом на талії. Ціна вбрання на офіційному сайті складає 580 євро. В білосніжному образі цікавим акцентом зіграли саме гудзики. 

Для такого вбрання Розі обрала мюлі нюдового кольору та сумку білого кольору з колекції The Pough бренду Bottega Veneta.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

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Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Розі Хантінгтон-Уайтлі Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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