Розі Хантінгтон-Уайтлі показала оголене тіло у сексуальній білизні: відверті фото

23:29, 404

Не поділитися пікантним знімком у красивій білизні та не похизуватися ідеальною фігурою – це не просто знаменитих моделей. Так, днями 32-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала нові світлини, на яких постала у сексуальній білизні.