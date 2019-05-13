Розі Хантінгтон-Уайтлі показала оголене тіло у сексуальній білизні: відверті фото
Не поділитися пікантним знімком у красивій білизні та не похизуватися ідеальною фігурою – це не просто знаменитих моделей. Так, днями 32-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала нові світлини, на яких постала у сексуальній білизні.
Всього кілька днів тому Розі Хантінгтон-Уайтлі підкорювала рожевий килимок на Met Gala 2019, зачаровуючи своїм ніжним образом, а напередодні показала сексуальні фото у сміливій білизні.
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Нові кадри 32-річна модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Серію подібних світлин зірка прокоментувала дуже лаконічно: "1", "2" і "3".
На усіх фото Розі Хантінгтон-Уайтлі позувала на світлому фоні у чорній білизні, додаючи сексуальності портупеями, які прикріпила до трусиків та панчіх. Її волосся сексуально розвіювалося, а "гра поглядами" у новій зйомці вартує окремої уваги.
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw