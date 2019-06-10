Розі Хантінгтон-Уайтлі показала сімейну подорож до Лондона: фото

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Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / www.gettyimages.com

32-річна американська модель Розі Хантінгтон-Уайтлі разом з 51-річним актором Джейсоном Стетхемом і дворічним сином Джеком влаштували собі вихідні у Лондоні.

Нові знімки з Лондона Розі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель сфотографувала коханого та дворічного сина зі спини. "Лондонські хлопці", – лаконічно підписала знімок щаслива дружина та матір.

Цікаво, що досі модель не показала, як виглядає обличчя її дитини, адже у соціальних мережах приховує його.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

В Instagram-Stories Хантінгтон-Уайтлі показала свою прогулянку на двоповерховому червоному автобусі, у якому сфотографувалася з водієм. Також вона проїхалася по знаменитому Tower Bridge і опублікувала знімок, на якому зображені Лондонське Око (London Eye) і закритий на реставрацію Біг-Бен (Big Ben).

Крім того, початок червня у Лондоні був прохолодним та дощовим, відтак для виходу на вулицю потрібно було тепло вдягатися, як зробила Розі – світло-коричневий жакет у casual стилі виглядав ідеально на моделі.

Додамо, якщо Ви мрієте також відвідати Лондон – редакція LifeStyle 24 підготувала покрокову інструкцію, як відкрити туристичну візу у Великобританію. 

сім'я Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі з сім'єю / Instagram-Stories / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
​Розі Хантінгтон-Уайтлі у Лондоні / Instagram-Stories / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
​Розі Хантінгтон-Уайтлі з сім'єю / Instagram-Stories / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
​Розі Хантінгтон-Уайтлі у Лондоні / Instagram-Stories / @rosiehw


Лондон / Instagram-Stories / @rosiehw
 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Лондон
Джерело: LifeStyle 24
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