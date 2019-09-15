Розі Хантінгтон-Уайтлі прийшла на ділову зустріч без білизни: пікантні фото

Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі у 32 роки вже отримала неофіційне звання "ікони стилю". Манекенниця щоразу демонструє у мережі розкішні образи, які може повторити кожна жінка. Однак днями вона опублікувала серію пікантних знімків без спідньої білизни.

Перед камерою Розі Хантінгтон-Уайтлі постала у стильній спідниці кольору хакі, яку обрала з нової колекції Victoria Beckham, та білому топі Mango. До вбрання модель підібрала коричневі чоботи від Jimmy Choo та маленький клатч.

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Однак не такий стильний look привернув увагу всіх підписників блогу зірки. Приталений топ підкреслив не тільки струнку фігуру Розі, але й відсутність спідньої білизни.

Вже у дописі Розі Хантінгтон-Уайтлі зізналась, що на такий образ її надихнула Рейчел із серіалу "Друзі", яку зіграла талановита Дженніфер Еністон. Акторка часто поставала у кінострічці без спідньої білизни та полюбляла носити звабливі топи. Знаменитий образ взялась осучаснити Розі Хантінгтон-Уайтлі, додавши стильні аксесуари та брендові вбрання з нових колекцій. У такому вбранні модель прийшла на ділову зустріч в Беверлі-Хіллз, вразивши всіх очевидців.

"Зустрінемося в Central Perk", – грайливо прокоментувала Розі Хантінгтон-Уайтлі.