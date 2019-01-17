Розі Хантінгтон-Уайтлі вразила розкішним образом: яскраві фото

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Розі Хантінгтон-Уатлі
Розі Хантінгтон-Уатлі / Instagram/ @rosiehw

Знаменита англійська супермодель зачарувала шанувальників ефектними фото у стильному образі. 31-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі приміряла елегантне вбрання, доповнивши його яскравими деталями, які будуть трендовими в макіяжі 2019 року.

Нові знімки Розі Хантінгтон-Уайтлі, яка добре відома як "ангел" Victoria's Secret, опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Супермодель позувала перед камерою в домашній атмосфері, на м'якому кріслі, однак її розкішний образ був створений для співпраці з брендом bareMinerals. Знаменита марка косметики випустила нову помаду Barepro Longwear Lipstick, обличчям якої стала неймовірна Розі.

Для колаборації з брендом 31-річна супермодель одягнула широкі чорні штани, в які заправила бежеву напівпрозору блузку oversize. З-під неї виднівся чорний топ, однак закрите декольте і довгий рукав додавали одежині неабиякої елегантності. Під таке вбрання Розі взула темні босоніжки з тонкими смужками на високих підборах. Її волосся було зібране в акуратний пучок, а вуха прикрашали масивні сережки.

Однак головним акцентом у її образі став макіяж. На губах моделі була червона матова помада, представником якої вона є, а на повіках – яскраві тіні з золотого глітеру. Варто додати, такий акцент стане трендом у 2019 році

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw
 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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