Розі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала стильним образом у Нью-Йорку: ефектні фото

219
Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Getty Images

Знаменита англійська супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі підкорює мегаполіс своїми розкішними "луками". Напередодні 31-річна "ангел" Victoria’s Secret з'явилася на вулицях Нью-Йорка в стильному пальто і з сумкою за 15 тисяч євро.

31-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі нещодавно повернулася з відпочинку на острові Кауаї, що на Гаваях. Після закінчення канікул супермодель приступила до виконання своїх обов'язків. Вона ділилася знімками з нових фотосесій, а також своїми виходами у стильно підібраних "луках".

Читайте також: Секрети супермоделі: що слухає, як вдягається і ким надихається Розі Хантінгтон-Уайтлі

Так, напередодні Розі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала черговим образом, який неймовірно підкреслював її стиль і жіночність. Супермодель одягнула світло-сіре пальто на запах з чорними лацканами і надписами на рукавах від Celine. З-під верхнього одягу виднілася темна сукня, а обличчя 31-річна Розі вирішила заховати за сонцезахисними окулярами квадратної форми. Її образ доповнила чорна сумка від Hermes, вартість якої в середньому складає 15 тисяч євро, і замшеві чоботи на тонких підборах.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Getty Images

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Getty Images
 

blog_ava
Пропагандист Кисельов збрехав про засудженого у Німеччині племінника-бойовика
сьогодні
2282
Теги: LifeStyle Стиль і мода Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
6 лютого 15:06 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
1803
7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
6 лютого 14:45 7 пісень Тома Оделла, які варто послухати перед його концертом в Україні
305
Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
6 лютого 09:03 Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
Юлія Турелик 934
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
5 лютого 12:06 Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування
212
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
5 лютого 09:59 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 11140
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
4 лютого 18:00 Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
189
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук