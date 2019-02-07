Розі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала стильним образом у Нью-Йорку: ефектні фото

Знаменита англійська супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі підкорює мегаполіс своїми розкішними "луками". Напередодні 31-річна "ангел" Victoria’s Secret з'явилася на вулицях Нью-Йорка в стильному пальто і з сумкою за 15 тисяч євро.

31-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі нещодавно повернулася з відпочинку на острові Кауаї, що на Гаваях. Після закінчення канікул супермодель приступила до виконання своїх обов'язків. Вона ділилася знімками з нових фотосесій, а також своїми виходами у стильно підібраних "луках".

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Так, напередодні Розі Хантінгтон-Уайтлі зачарувала черговим образом, який неймовірно підкреслював її стиль і жіночність. Супермодель одягнула світло-сіре пальто на запах з чорними лацканами і надписами на рукавах від Celine. З-під верхнього одягу виднілася темна сукня, а обличчя 31-річна Розі вирішила заховати за сонцезахисними окулярами квадратної форми. Її образ доповнила чорна сумка від Hermes, вартість якої в середньому складає 15 тисяч євро, і замшеві чоботи на тонких підборах.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Getty Images