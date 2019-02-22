Розі Хантінгтон-Уайтлі знялася в сексуальній кампанії для білизняного бренду

365
Розі Хантінгтон-Уатлі
Розі Хантінгтон-Уатлі / Instagram / @rosiehw

Знаменита англійська супермодель отримала пропозицію представити нову колекцію білизни популярного бренду Marks & Spencer, від якої не змогл відмовитися. В рекламній кампанії 31-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі яскраво продемонструвала свою ідеальну форму.

Дівчина знаменитого голлівудського актора Джейсона Стетхема постала в сексуальній колаборації з британським брендом Marks & Spencer. Як результат плідної співпраці Розі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала фото з бекстейджу на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: В екстремальному міні: пишнотіла Ешлі Грем вразила відвертим вбранням

Що цікаво, супермодель постала не лише як представниця нової колекції, але й як розробник спідньої білизни. До слова, Розі вже не вперше створює її разом із брендом Marks & Spencer.

На знімках 31-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі сексуально позувала у двох варіантах білизни: білому та зеленому. Світлий комплект, родзинкою якого були вставки з мережива, чудово підкреслював шоколадну засмагу супермоделі. А білизна зеленого кольору відзначилася насиченим смарагдовим кольором і блискучою шовковою тканиною в поєднанні з мереживом.

Також завдяки таким відвертим знімкам шанувальники вкотре переконалися, що Розі Хантінгтон-Уайтлі перебуває в чудовій формі.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Хайнтінгттон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Розі Хайнтінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

 

blog_ava
Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
сьогодні
26348
Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
сьогодні 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
Євгенія Мазур 162
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
сьогодні 16:22 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 22-24 лютого
468
Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
сьогодні 13:02 Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
Юлія Девда 1497
Оскар-2019: що потрібно знати про найкращі фільми кінопремії
сьогодні 12:35 Оскар-2019: що потрібно знати про найкращі фільми кінопремії
Уляна Корицька 1182
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
21 лютого 19:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 4134
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук