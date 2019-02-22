Розі Хантінгтон-Уайтлі знялася в сексуальній кампанії для білизняного бренду

Знаменита англійська супермодель отримала пропозицію представити нову колекцію білизни популярного бренду Marks & Spencer, від якої не змогл відмовитися. В рекламній кампанії 31-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі яскраво продемонструвала свою ідеальну форму.

Дівчина знаменитого голлівудського актора Джейсона Стетхема постала в сексуальній колаборації з британським брендом Marks & Spencer. Як результат плідної співпраці Розі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала фото з бекстейджу на своїй сторінці в Instagram.

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Що цікаво, супермодель постала не лише як представниця нової колекції, але й як розробник спідньої білизни. До слова, Розі вже не вперше створює її разом із брендом Marks & Spencer.

На знімках 31-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі сексуально позувала у двох варіантах білизни: білому та зеленому. Світлий комплект, родзинкою якого були вставки з мережива, чудово підкреслював шоколадну засмагу супермоделі. А білизна зеленого кольору відзначилася насиченим смарагдовим кольором і блискучою шовковою тканиною в поєднанні з мереживом.

Також завдяки таким відвертим знімкам шанувальники вкотре переконалися, що Розі Хантінгтон-Уайтлі перебуває в чудовій формі.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw