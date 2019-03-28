Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім

1 квітня – це День сміху, а отже в цей день жартувати не тільки можна, а й треба. Які розіграші та жарти на 1 квітня можна організувати вдома, на роботі і в компанії друзів – читайте в матеріалі.

1 квітня 2019 року у понеділок, а це означає, що ударна доза всіх жартів припаде колегам по роботі. В цей день просто необхідно підняти настрій собі та колективу розіграшами.

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Єдина порада – слідкуйте за тим, щоб ваші розіграші та жарти були добрими, не псували чужого майна та не спричиняли дискомфорту іншим людям. Ми лише за позитивні емоції в цей день!

Розіграші на 1 квітня для друзів

Хто ж не любить солодощі? А безкоштовні і поготів! Саме на це і можна спіймати своїх довірливих друзів. Наприклад, можете змастити печиво-сендвічі не кремом, а зубною пастою. Головне використовуйте білу пасту без яскравого запаху, інакше вас розкусять!



Розіграш на 1 квітня для друзів – печиво з зубною пастою

Або запропонуйте друзям пригостить власноруч зробленими шоколадними цукерками ... з ватою! Для цього маленькі кульки вати полийте шоколадом і поставте їх у холодильник на декілька годин. Підступні солодощі готові!

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Розіграш на 1 квітня для друзів – цукерки з ватою

А ще можна почастувати усіх морозивом! Звісно, що несправжнім. Ванільний пломбір кольором дуже подібний на картопляне пюре. Для цього відваріть пюре, додайте більше вершків чи молока, щоб отримати бажаний колір. Для кращого ефекту – залиште пюре на ніч в морозилці. Розкладіть кульками в стакани чи чашки та полийте шоколадом або будь-яким іншим топінгом. І не забутьте побажати смачного.



Розіграш на 1 квітня для друзів – морозиво з картопляного пюре

Щоб не нашкодити автомобілю, але залучити його до першоквітневих жартів – використайте харчову плівку. Нею можна або просто обгорнути машину, або ж примотати її до стовпу. Ви ж пам'ятаєте, що харчову плівку так просто руками не розірвеш?



Розіграш на 1 квітня для друзів з машиною

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Розіграші на 1 квітня для коханих

Тут треба бути обережним – образити свою кохану половинку дуже легко, а 1 квітня такі сварки точно ні до чого. Тож нехай ваші жарти будуть максимально нейтральними. Наприклад, як "живий холодильник". Наклейте звечора (вже тоді, коли ніхто холодильник не відкриває) "очі" на всі продукти – їх можна придбати в магазинах для рукоділля. Чим більше таких "живих" продуктів, тим ефект буде кращим.



Розіграш на 1 квітня для коханих – живий холодильник



Розіграш на 1 квітня для коханих – експериментуйте з іншими продуктами!

Ще один цікавий жарт із перевернутим стаканом, який наповнений водою. Для цього наповніть стакан льодом та покладіть туди будь-який легкий предмет. Наприклад, щось із косметики (тільки герметично закрите). І переверніть стакан. Вже через ніч ви отримаєте стакан з водою, предмет з якого дістати – буде не так вже й просто :)



Розіграш на 1 квітня для коханих: нарешті уроки фізики знадобились!

Можна також "запросити в гості" улюблених акторів або супергероїв. Просто роздрукуйте невелике зображення та наклейте його на вічко дверей. Зімітуйте дзвінок в двері (наприклад, записавши звук на телефон) і попросіть коханого або кохану відчинити двері.



Розіграш на 1 квітня для коханих: такого гостя ніхто не чекатиме

І дуже смачний розіграш (і дуже добрий) для сніданку. Смажені яйця можна зімітувати за допомогою йогурта та персика. На вигляд – не відрізниш! І смак точно не розчарує!



Розіграш на 1 квітня для коханих: "яєчня" з йогурта та персика, а також "картопля фрі" з яблука

Розіграші на 1 квітня для колег

Жарти для колег теж треба підбирати максимально уважно. По-перше, вам ще з цими людьми працювати, а по-друге, ніхто не хоче платити за пошкоджене корпоративне майно. Тому можна проекспериментувати з несправжньою "шкодою" для комп'ютера. Зі звичайнісінького клею можна зробити кляксу, яку покладіть на клавіатуру ноутбуку. І перед тим, як повідомити колезі, що з його технікою проблеми, візьміть до рук пакет молока. Йому сподобається!



Розіграш на 1 квітня для колег: зіпсований комп'ютер

Додати трішки фарб у цей день допоможуть стікери. Цей жарт створений спеціально для перфекціоністів. Покрийте сіткерами все, що тільки можна – комп'ютер, стіл, стілець тощо. Виглядає такий розіграш, як мінімум, дуже яскраво!



Розіграші на 1 квітня для колег зі стікерами

Додати в цей день можна не лише фарб, а й гучності! Для цього прикріпіть скотчем клаксон до робочого стільця. Кожного разу, коли туди хтось сяде – про це буде знати весь офіс.



Розіграш на 1 квітня для колег

Посміхайтеся частіше та даруйте радість всім навколо! Нехай кожен день буде яскравим та веселим!