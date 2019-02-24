Розкіш і блиск: акторка Емілія Кларк покрасувалась на червоній доріжці Оскар-2019

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Оскар-2019: Емілія Кларк
Оскар-2019: Емілія Кларк / Twitter / @THR

Голлівудська акторка Емілія Кларк, відома за участю у серіалі "Гра престолів", не пропустила церемонію нагородження Оскар-2019. До знаменитого Dolby Theatre, де традиційно відбувається премія, зірка прибула в ефектній сукні, яка привернула увагу всіх світових ЗМІ.

В ніч на 25 лютого в Лос-Анджелесі відбувається одна з найгучніших кіноподій року – вручення нагород Оскар-2019. Чимало акторів претендують на престижну нагороду, тому Dolby Theatre перетворився на своєрідну мекку голлівудських зірок. 

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Окрім номінантів на Оскар-2019, на червоній доріжці засвітились знаменитості, які приїхали підтримати своїх колег. Серед них – акторка Емілія Кларк. І хоч вона не претендує на омріяну статуетку, однак вийде на головну сцену, щоб вручити нагороду переможцям. 

Сподіваюсь, це буде прекрасний вечір, – написала перед церемонією Емілія Кларк. 

Для знакової події Емілія Кларк обрала розкішну блискучу сукню лавандового кольору. Вбрання підкреслило струнку фігуру зірки та нагадувало стиль "Золотого Голлівуду". До ефектного образу Емілія підібрала прикраси та взуття на підборах. Випрямлене волосся та лаконічний макіяж завершили її look для червоної доріжки Оскару. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Deadline Hollywood (@deadline)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Оскар-2019 Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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