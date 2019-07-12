Розкіш і простота: Амаль Клуні в білосніжному костюмі на конференції у Лондоні

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Амаль Клуні
Амаль Клуні / www.gettyimages.com

Знаменита юристка та дружина голлівудського актора Джорджа Клуні створила образ впевненої та сильної жінки у сучасних умовах. Окрім успішної кар'єри, Амаль стала улюблинецею багатьох модниць. Кожен її вихід вражає елегантністю та стриманістю.

Так, останній вихід Амаль відбувся у четвер, 11 липня, в будівлі The Printworks у Лондоні. Дружина Джорджа Клуні  виступила з промовою під час Глобальної конференції з питань свободи ЗМІ.

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Для виходу Амаль вкотре продемонструвала, як можна сучасно та стильно виглядати у діловому образі. Жінка приміряла білосніжний комбінезон, який складався з широких штанів та приталеного жакета з довгими рукавами. Головним акцентом в "аутфіті" юристки став тонкий ремінь чорного кольору, який підкреслив струнку талію Амаль.

Завершили вихід дружини голлівудського актора туфлі-човники на високих підборах сіро-зеленого відтінку. Додамо, що зазвичай Клуні надає перевагу елегантним легким локонам, природному макіяжу та нюдовим кольорам для манікюру. 

Амаль Клуні
Амаль Клуні / Getty Images

Амаль Клуні
​Амаль Клуні / Getty Images

Амаль Клуні
​Амаль Клуні / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Амаль Клуні Мода
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