Розкіш по-американськи: Меланія Трамп засвітила приголомшливу сукню

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Дональд та Меланія Трамп
Дональд та Меланія Трамп / www.gettyimages.com

Дональд і Меланія Трамп продовжують свій візит до Великобританії. З нагоди приїзду президентського подружжя Букінгемський палац влаштував світські та офіційні заходи. У відповідь американці запросили представників королівської родини на вечерю, де Меланія Трамп зуміла з легкістю привернути увагу розкішною сукнею.

Зустріч з 70-річним принцом Чарльзом і 71-річною герцогинею Корнуольською Каміллою відбулась у вівторок, 4 червня. Вечерю президентське подружжя влаштувало у резиденції посла США – розкішному маєтку Вінфілд-хаус в Лондоні.

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Для зустрічі гостей Меланія Трамп обрала вечірню сукню червоного кольору з розшитим бісером верхом. Вбрання мало рукави накидки, які дуже полюбляє перша леді США. Окрім цього, особливість плаття було в тому, що знаменита модниця замовила його у креативного дизайнера Givenchy Клер Уейт Келлер, яка була автором весільної сукні Меган Маркл. Відтак перша леді з легкістю зуміла виглядати по-королівському розкішно. 

Щодо вибору макіяжу, то Меланія Трамп вирішила не дивувати громадськість, зробивши улюблений make-up з акцентом на очі. Волосся вона не сплітала у зачіску та надала перевагу легким кучерям. 

Неперевершений образ Меланії Трамп
Неперевершений образ Меланії Трамп / Getty Images

Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

Водночас герцогиня Корнуольська теж відзначилась елегантним вбранням. Камілла вбрала вечірню білу сукню з рукавами, прикрашену срібним орнаментом. Та навіть прикраси з колекції королівських дорогоцінностей не допомогли герцогині перевершити Меланію Трамп. 


Зустріч президента США з представниками королівської родини / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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