Розкішна Анджеліна Джолі знялася в ефектній фотосесії для Elle

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / www.elle.com

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка після скандального довготривалого розлучення з екс-чоловіком Бредом Піттом повернулася до робочих буднів. спершу приголомшила прихильників оголеною зйомкою для рекламного кампейну аромату Mon Guerlain. А сьогодні, 5 серпня, американський глянець Elle представив вражаючу обкладинку з легендарною акторкою.

Анджеліна Джолі прикрасила обкладинку вересневого випуску американського глянцевого журналу Elle та знялася в ефектній фотосесії для видання. 

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Перші знімки глянець розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram. В інтерв'ю акторка розповіла про своє ставлення до злих жінок в сучасному суспільстві.

"Грішні жінки" – це лише жінки, які втомилися від несправедливості та зловживань. Жінки, які відмовляються дотримуватися правил та кодексів, не вважають, що вони найкращі для себе та своїх сімей. Жінки, які не відмовляться від свого голосу та прав, навіть, якщо для них є загроза смерті, ув’язнення чи несприйняття своїми сім'ями та громадами. Якщо це зло, то світ потребує більше злих жінок,
– прокоментувала Джолі.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Elle USA

У фотосесії Джолі приміряла різні образи. До прикладу, Анджеліна цікаво виглядає у комбінезоні кольору мілітарі з дзеркальними окулярами-авіаторами поруч з літаком.

На інших кадрах акторку можна побачити або в розкішній сукні Dior з двома собаками, або в класичному тренчі Burberry.

 

 

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Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі
Джерело: LifeStyle 24
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