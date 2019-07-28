Розкішна Бейонсе засвітила пишні форми в провокативній сукні: фото

Популярна співачка Бейонсе завітала на тематичну вечірку в стилі Великого Гетсбі у Нью-Йорку у яскравому звабливому образі. Компанію артистці склав її чоловік Jay-Z.

Перші фото Бейонсе опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для вечірки співачка приміряла розкішну сукню бордового кольору зі сміливим розрізом від стегна та глибоким декольте.

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Сукня, прикрашена камінням, ефектно підкреслила пишні форми артистки та струнку талію. Доповнили образ Бейонсе стильні босоніжки з пір'ями у тон – образ продуманий до дрібниць у стилі Великого Гетсбі.



Бейонсе / Instagram / @beyonce

Не менш ефектним був костюм Jay-Z з білим верхом і чорним низом. До слова, чоловік поп-діви Бейонсе Jay-Z став першим репером, чиї статки сягнули одного мільярда доларів.



Бейонсе і Jay-Z / Instagram / @beyonce



Бейонсе / Instagram / @beyonce

Днями Бейонсе приголомшила своїх прихильників новою відеороботою на пісню "Spirit". У новому кліпі співачка поєднала власні кадри, зняті з танцювальним балетом, і уривки з фільму "Король Лев".

Цей саундтрек – любовне послання в Африку, і я хотіла переконатися, що ми змогли передати дух Африки, а не просто використовували деякі звуки або показали свою інтерпретацію. Я хотіла, щоб відео вийшло автентичним. Незвичайні звуки барабанів, пісні – це більше, ніж просто музика, тому що кожна пісня розповідає історію фільму,

– заявила Бейонсе.

Бейонсе – Spirit: дивіться відеокліп