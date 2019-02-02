Розкішна Ельза Госк прикрасила обкладинку популярного глянцю: ефектні фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram/ @hoskelsa

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret, попри участь в одному з найфеєєричніших шоу і найпопулярніших показів білизни, також знімається для світових глянців. Так, Ельза Госк прикрасила нову обкладинку Vogue Beauty.

30-річна Ельза Госк знялася для обкладинки лютневого номера журналу Vogue Beauty Taiwan. Нові знімки знаменитої моделі з'явились на офіційній сторінці журналу в Instagram.

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Для фотосесії Ельзі довелося змінити декілька образів. Так, на обкладинці вона перетворилася в жінку з 80-х. Її волосся було красиво вкладене назад, а у вухах були круглі золотисті сережки.

Ельза Госк Vogue
Ельза Госк / Instagram / @vsactu

На другому фото автори ідеї знову захотіли побачити портрет моделі, тому на знімку Ельза Госк постала великим планом, демонструючи масивні сережки у вухах і легкий макіяж.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @vsactu

Третє фото точно стало улюбленим знімком чоловічої частини шанувальників. Адже на ньому модель позує голою з великою змією на шиї. І на останній світлині "ангел" Victoria's Secret постала у воді з золотистою помадою на губах, з довгими сережками у вухах і з браслетом на руці.

Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @vsactu

Ельза госк
Ельза Госк / Instagram / @vsactu

До слова, у грудні 2018 Ельза Госк опублікувала невеликий спойлер з цієї зйомки на своїй особистій сторінці в Instagram. На фото вона постала зі змією, однак ніде не було вказано, що вона позувала для Vogue Beauty Taiwan.

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Ельза Госк Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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